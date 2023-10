Para Checo, fuera de las carreras no hay ningún tema con los pilotos: “Todo lo que pasa en la pista tiene que quedarse ahí. Ese es el mejor mensaje que podemos dar como país al resto del mundo. No hay nada malo. Lo más importante es que se quede en la pista”.

Tanto él como Max buscan lo mejor para Red Bull Racing: “Todos somos rivales, pero al mismo tiempo también somos atletas. Siempre queremos lo mejor para nosotros. Max y yo estamos en el mismo equipo. Los dos queremos ganar y los dos damos lo mejor de nosotros mismos. Supongamos que estoy luchando contra Fernando en la carrera. Fuera de la pista, no es mi rival, solo luchamos en la pista. Pero como he dicho, a los medios de comunicación les gusta crear esta rivalidad al lado de la pista. Eso no me gusta. Es importante que los aficionados lo sepan”.

(Con información de Claro Sports)