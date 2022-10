Los Mochis lidera la Gira

FORE!. - Buenos días, estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno....

LOS PEQUES. – Contentos por los resultados obtenidos en la realización de la segunda etapa de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil efectuada en Los Mochis el pasado fin de semana.

En verdad que fuimos protagonistas de una gran etapa, los mochitecos se esmeraron para tener todo al punto para el desarrollo de esta competencia que dio como resultado que el equipo anfitrión, tal como se esperaba, le diera la vuelta a la tortilla y en estos momentos es líder en la justa con un total de 60 puntos recolectados en la lucha por la Copa Challenger.

Mazatlán era líder por una diferencia de un solo punto, pero sus 21 puntos por los 20 de Culiacán y 36 de Los Mochis dio la delantera necesaria para que los mochitecos sean los nuevos líderes, el total es de 60 por 46 de Mazatlán y 44 de Culiacán.

Fue una justa en la que el mejor score fue de la culichi Dulce Daniela Espinoza que en las dos rondas totalizó par de campo, 144 golpes utilizados para convertirse en la mejor jugadora del torneo, hubo bastantes buenos scores, pero al final de cuentas, Dulce fue la mejor.

En cuanto a las atenciones de los anfitriones, ni qué decir, como siempre trato amable, todo a su tiempo y las facilidades necesarias para hacer un buen trabajo, un trabajo coordinado y en equipo, tal como debe ser para que las cosas sucedan.

Por nuestra parte, no nos cansamos de agradecer todas las finas atenciones de que fuimos objeto y que indudablemente se repetirán en febrero cuando acudamos a concluir la Gira, por allá por el mes de febrero del año que se nos viene encima.

La siguiente parada será en Culiacán los días 25, 26 y 27 de noviembre y repetimos en la capital del estado a la cuarta etapa en diciembre, precisamente los días 9, 10 y 11 de diciembre.

Así concluiremos el año y el próximo, lo más importante, quinta etapa en Mazatlán en enero y la conclusión de la gira en Los Mochis en febrero.

Marzo será del Regional y el evento cumbre en abril, nada más y nada menos que el inter zonas que tendrá como escenario los campos de El Cid y Estrella del Mar.

Ni más ni menos...

EL CID. – Resta par de semanas para la realización del anual internacional de El Cid que en estos momentos vive una actividad intensa derivado del cierre de registros, aunque en estas fechas ya se tiene una cantidad muy importante, sólo quedan algunos lugares para que los interesados puedan acudir a las oficinas del pro shop y asegurar su participación.

Más de 3 millones de pesos serán entregados entre los ganadores del torneo el domingo 13 de noviembre al concluir las actividades que se inician el 7 del mismo mes con las cuatro rondas de práctica de cortesía implícitas en el evento.

El glorioso viernes 11 (por aquello de que cumplimos 73 años), se inicia la primera ronda del torneo y sin cortes, sábado y domingo en la que se definen los premios a repartir y posiblemente, una vez más, uno o más hole in one, ya que no han fallado los últimos años.,

Por lo pronto, sigue la recepción de registros para los jugadores que deseen inscribirse en el entendido de que regularmente se presenta lista de espera los últimos días porque se llega al tope del cupo.

Algo para la historia.

CULIACÁN. – En el Country de Culiacán se viene también una efervescencia en virtud de que ya está por llenarse el field de jugadores que habrán de intervenir en su Torneo Anual a efectuarse los días 18, 19 y 20 del mes patrio.

De acuerdo con reportes de los organizadores, se han recibido copiosas solicitudes para jugadores de diferentes partes de la República Mexicana ante la gran cantidad de premios que habrán de entregarse al final de la competencia.

Nosotros no haremos el viaje, estaremos una semana después ahí mismo, en el Country para llevar adelante la organización de la tercera etapa de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y un mes después en La Primavera.

Ahí sí llevaremos nuestro equipo porque desconocemos el campo y nos gustaría dar “una rondita” para conocer esos terrenos.

Por allá iremos, primero Dios...

Y hasta aquí, nos encontraremos la semana próxima, Dios mediante...