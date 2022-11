Los peques ahora en Culiacán

FORE!. - Buenos días, estimados lectores, con mucho gusto iniciamos nuestros comentarios de los acontecimientos registrados en la semana, en el deporte de los bastones... al ataque mis valientes...

LOS PEQUES. – Este fin de semana en las instalaciones del Country de Culiacán precisamente en el campo Las Iguanas, se efectuará la tercera etapa de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil que, como ya lo hemos comentado, empezará a vislumbrar los integrantes del equipo que participarán en el Campeonato Regional a efectuarse a finales del mes de marzo en Tijuana, Baja California.

Serán varios los integrantes de cada una de las categorías que se ganarán el derecho a participar en la eliminatoria que, a su vez, habrá de definir a los representantes de la Zona Pacífico en el Interzonas que tendrá desarrollo en el mes de abril teniendo como escenario las magníficas instalaciones de Estrella del Mar y El Cid Resorts, los dos campos, ya que la asistencia de jugadores procedentes de los diferentes rincones de la República Mexicana que se encuentran integrados al Consejo Nacional Infantil y Juvenil, parte importante de la Federación Mexicana de Golf.

Desde el viernes próximo, los jugadores procedentes de Los Mochis y Mazatlán se unirán a los anfitriones, Culiacán para dar paso a la tercera etapa en donde indudablemente los culichis tendrán mano en cuanto a pasar a ocupar el liderato de la Copa Challenger que en estos momentos lidera Los Mochis, pero que a medida que se dan las localías, se van dando cambios en la punta de la tabla de posiciones.

Por lo pronto, la situación está en Los Mochis como líder con 60 puntos, en segundo Mazatlán con 46 puntos y en tercero Culiacán con 44.

La diferencia es de sólo 16 puntos que pueden diluirse en el sitio sede con la asistencia en la gran mayoría de las categorías que obviamente, otorgan puntos, sabido es que la facilidad de integrar a jugadores en cada una de las etapas por parte del equipo anfitrión, puede marcar una gran diferencia.

Veamos si en esta ocasión Culiacán la aprovecha. Que no dudamos.

Y para la cuarta etapa sigue Culiacán como anfitrión, pero en esa ocasión los días 9, 10 y 11 de diciembre en La Primavera...

Por lo pronto, nosotros nos trasladamos a la capital del estado este viernes para estar al pendiente de la organización.

Y a nuestro regreso, Los comentarios de esos acontecimientos.

LAS IGUANAS. – Por cierto, el pasado fin de semana se realizó el tradicional Torneo Anual que en esta ocasión reunió a más de 325 jugadores que llegaron procedentes de diferentes partes de la República y uno que otro extranjero.

El éxito fue total puesto que los jugadores se regresaron a sus sitios de origen con buen sabor de boca a pesar de que, obviamente, no todos pudieron llevarse uno de los valiosos premios en disputa y se repartieron premios valiosos, aunque el invitado especial brilló por su ausencia una vez más.

El hole in one dotado con unidades de lujo, no pudo concretarse, pero obviamente que los 4 vehículos destinados como premio principal en los acercamientos a la bandera, se fueron.

Y precisamente uno de ellos fue para el mochiteco Jovany Higuera, que ha sido, junto con su estimada madre Lulú de Higuera, de los protagonistas en los últimos eventos a nivel estatal que nos ha tocado presenciar.

En Mazatlán se ganaron el primer sitio en la categoría, en Estrella del Mar en el torneo del Hospital Alhma, en El Cid, hace apenas dos semanas, Lulú fue una de las máximas ganadoras y ahora en Culiacán el turno fue para Jovany que participa en la categoría B y ganó un primer lugar en O’Yes con un premio de un automóvil.

Una exitosa gira de madre e hijo que así suman a su cartera remanentes de su participación.

Veremos cómo les va en su carrera, en futuros eventos.

Felicidades Jovany...

Por lo que corresponde a los mazatlecos que acudieron a la cita, pocos resultados, si acaso un segundo lugar para el Bro Berna Lizárraga en la categoría AA, segundo lugar para el ingeniero Francisco Murrieta y un primer lugar en categoría Senior B para el Capi Carrillo.

El resto, gracias por participar, aunque pudiera ser que se trajeran algo en las rifas...

Pero como siempre, lo bailado nadie se los quita... Excelente torneo, felicidades culichis...

Por alá nos veremos a partir de este viernes... primero Diosito...

Y aquí, as semana próxima, Dios mediante. Pásela bien que nada le cuesta...