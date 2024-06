MAZATLÁN._ El mazatleco Marco Verde Álvarez y su entrenador Radamés Hernández Cázarez tuvieron una visita relámpago al puerto tras dos meses de no hacerlo previo a su partida a la cita olímpica de París , Francia 2024.

“Estoy muy contento por lo que viene, estoy listo, estoy bien preparado porque no he dejado de entrenar, no hemos dejado de trabajar desde hace cinco meses que empezamos con entrenamientos, concentraciones y torneos de preparación”, dijo Verde Álvarez.

Tanto él como Hernández Cázarez acudieron a las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte (Imdem) para presentar sus cinturones obtenidos en los últimos campeonatos mundiales, el último de ellos apenas hace unas semanas en Rumania en la categoría de 71 kilogramos.