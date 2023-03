“Con representación al Día de la Mujer, me siento una de las mujeres con la que nos podemos representar todas, prácticamente a la mujer nos tienen como el sexo débil o las mujeres estamos hechas para otro tipo de actividades, pero eso es por cultura, ya no es tanto porque uno lo quiere así”, dijo Millán López.

“Desde niña he sido deportista, desde sexto grado de Primaria ya andaba en deportes, siempre me gustó, siempre fui una niña muy activa, muy gustosa de lo que hacía y soy una persona que lo que me propongo siempre lo hago”.

“Siempre trato de cuidarme mucho, tener una buena alimentación, dormir bien, porque es un deporte que realmente no es para todos, debido a que es difícil llevarlo a cabo, pero como dicen por ahí si fuera fácil cualquier persona lo haría”.

Aprovechó para invitar a más mujeres a que se unan al bonito deporte de powerlifting.

“Invito a las mujeres que se sumen a practicar su deporte o a cualquier otro, que lleven a cabo el hacer deporte, que no sientan con la timidez de decir que es para hombres, porque me he topado con muchas personas o muchas mujeres que me dicen eso.