”Quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron durante el incidente qué pasó del km 19/20, no me caí, un motociclista me aventó con un vehículo de alta cilindrada, aunque siento tristeza porque venía haciendo una buena competencia, estoy consciente de que pronto saldré de esto y volveremos a dar una buena competencia”, fue el mensaje que compartió Oropeza Vázquez en sus redes sociales.

El comunicado oficial sobre lo sucedido con Israel OropezaA través de su cuenta de Facebook, el Comité organizado del Medio Maratón de Guadalajara compartió un comunicado en el que detalló lo sucedido con el atleta Israel Oropeza, del cual aseguró solo sufrió “algunos golpes que no ponen en riesgo su integridad”.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y estamos tomando las medidas correspondientes ante este hecho. Tras el accidente al corredor se le atendió inmediatamente, se le prestaron todos los servicios médicos en el lugar y posteriormente se le trasladó a un hospital privado en donde fue evaluado y sometido a los exámenes correspondientes para descartar cualquier lesión de gravedad o de consideración”.Asimismo, el Comité detalló que sigue en contacto con el corredor y que estará “pendiente de cualquier cosa que pueda necesitar”, además de que hizo énfasis en que se “encuentra en buen estado y en su casa recuperándose”.