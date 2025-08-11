MAZATLÁN._ El mazatleco Juan Miguel Sibaja Arias, culminó el circuito del Spartan Honor Series CDMX de manera satisfactoria, quedando en el lugar 42 de un total de casi 200 atletas que iniciaron la carrera y en la que solamente 66 lograron terminarla, el pasado 2 y 3 de agosto, en una de las carreras de obstáculos más exigentes del mundo.
“Pasé por mucho cansancio, muchos calambres, fue una lucha tanto mental como física, pero no podía volver a Mazatlán sin haber logrado el objetivo, esa era mi mayor motivación. Para este evento me preparé a conciencia, alimentación, descanso, entrenamiento, para poder rendir lo mejor posible, fueron siete meses arduos donde rendirse no era opción”, dijo el atleta del equipo Cesad.
El atleta “patasalada” logró un destacado resultado en la Spartan Race Ultra 50km +60 Obstáculos, un desafío físico y mental, tras culminarla en un tiempo de 9 horas y 14 minutos, gracias al enfoque de colaboración con sus familiares, amigos y compañeros de equipo.
“Tuve el apoyo de mis amigos en los entrenamientos, acompañándome en los fondos el apoyo de mi familia, mi esposa, sinceramente este logro es gracias a ellos. Siento que desbloquee un nivel nuevo después de este evento, y quiero más, voy por mas retos, más logros, y a seguir poniendo a prueba mi cuerpo y mi mente”, compartió.
La Spartan Race Ultra 50km es un desafío extremo que pone a prueba la resistencia física y mental de los atletas. El circuito trazado en el Heroico Colegio Militar de la Ciudad de México, incluyó más de 60 obstáculos que requirieron fuerza, agilidad y gran determinación para completarlos.