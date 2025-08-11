MAZATLÁN._ El mazatleco Juan Miguel Sibaja Arias, culminó el circuito del Spartan Honor Series CDMX de manera satisfactoria, quedando en el lugar 42 de un total de casi 200 atletas que iniciaron la carrera y en la que solamente 66 lograron terminarla, el pasado 2 y 3 de agosto, en una de las carreras de obstáculos más exigentes del mundo.

“Pasé por mucho cansancio, muchos calambres, fue una lucha tanto mental como física, pero no podía volver a Mazatlán sin haber logrado el objetivo, esa era mi mayor motivación. Para este evento me preparé a conciencia, alimentación, descanso, entrenamiento, para poder rendir lo mejor posible, fueron siete meses arduos donde rendirse no era opción”, dijo el atleta del equipo Cesad.