“Siempre es bueno estar parado en el podio. Un podio tan especial frente al Foro Sol”, dijo Pérez. “Obviamente quería más y, para ser honesto, estoy un poco decepcionado con el resultado porque sentí que podríamos haber terminado segundos.

“Fue una oportunidad muy grande. Mercedes derrapaba mucho con los (neumáticos) duros, especialmente al principio, tienen un calentamiento muy pobre, pero desafortunadamente, tuvimos una mala parada que nos dejó bastante atrás”.

Cuando se le preguntó si el segundo lugar estaba en las previsiones si no fuera por la parada en boxes, Pérez dijo: “Sí, definitivamente. Sin eso, no estaría tan lejos de los Ferrari porque terminé perdiendo demasiado tiempo con los Ferrari también. Considerándolo todo, no fue un gran día para nosotros”.

Pérez también explicó por qué fue “clave” para él adelantarse a Russell en la salida dado lo difícil que fue superar a Hamilton durante la carrera, antes de expresar su decepción por no terminar entre los dos primeros.

“Dado lo difícil que fue adelantar hoy, creo que eso fue clave. Desafortunadamente, tuvimos una pequeña parada mala que nos impidió superar a Lewis.

“Adelantar es tan difícil que tan pronto como me puse detrás de él fue tan difícil seguirlo, así que tuve que quedarme tercero. Pensé que íbamos a estar un poco más cerca, pero desafortunadamente no funcionó para nosotros, pero aún así, es un buen podio y frente a esta multitud realmente quería más hoy, pero el tercer lugar sigue siendo un buen día”.