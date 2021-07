Osteoartritis o artrosis

Amigo lector de Noroeste, la humanidad, a través de la historia, siempre ha luchado por tener salud, ser joven “siempre” y sobre todo calidad de vida, pues bien, en la actualidad parece ser que esto se ha perdido, por ejemplo, un alto porcentaje de la población no usa cubreboca, por tanto, menos careta, lavado de manos, sana distancia, etcétera, ante esto haga una reflexión.

¿Recuerda la “ruleta rusa” en las películas del oeste? Bueno, esto es algo parecido, sepa usted que cada individuo (es la probable bala en la pistola), que aunque se vea bien puede ser un probable contagio. Bien, ¿cómo nos cuidamos?, fácil: usemos cubreboca dentro y fuera de la casa, guardemos sana distancia, lávese las manos, use careta, no asista a donde haya conglomeraciones, y si usted sabe que es una persona de riesgo, aunque esté vacunado no se exponga. Sólo recuerde que: TODA PERSONA SIN CUBREBOCA ES UNA PERSONA DE RIESGO Y DE PELIGRO LATENTE, NO SE ACERQUE A ELLA, SU SALUD ES PRIMERO.

Bien, ¿qué es la osteoartritis? Es la inflamación de cualquier causa que sucede en una articulación. Osteoartrosis es la degeneración de la articulación principalmente el cartílago. Luego entonces tanto la artritis como la artrosis son enfermedades que afectan las articulaciones, la artrosis es la enfermedad reumática más frecuente, es una enfermedad producida por el desgaste (degeneración del cartílago), los huesos de la articulación rosan uno contra el otro causando dolor; las articulaciones crujen y duelen al menor movimiento, suelen causar dolor, es la tercera enfermedad que más demanda produce en las consultas de atención primaria, la prevalencia de artrosis de rodilla supera el 40% a partir de los 40 años, mientras que si se habla a nivel global más del 30% de los mayores de 60 años presentan artrosis. Una paciente con artrosis nos comparte lo siguiente: “la artritis me enseñó que nunca sé cómo me voy a levantar mañana, que no sé ni cuánto va a doler, ni cómo. Por ende, estoy obligada, impulsada y comprometida moralmente a apreciar cada segundo de mi presente, sobre todo cuando me siento bien, y cuando el dolor casi desaparece”.

La artrosis (degeneración de la articulación) afecta, sobre todo, a las articulaciones que sostienen el peso del cuerpo: las caderas, las rodillas, los pies y la columna vertebral. Pero también puede alcanzar a otras articulaciones, como la de los dedos de las manos.

La edad es un factor de riesgo. Otros factores que contribuyen son el sobrepeso y la historia familiar de osteoartritis. A diferencia del desgaste que provoca la artrosis, la artritis reumatoide afecta el revestimiento de las articulaciones, lo que produce una hinchazón dolorosa que, finalmente, puede causar erosión ósea y deformidad de la articulación.

En México es fundamental que las personas mayores (más de 50 años), emprendan con una cultura alimenticia, de actividad física, ya que debido al aumento de la población en este grupo de edad este tipo de enfermedades también ocupará los primeros lugares tanto de la consulta familiar como de especialidad.

Tratamiento, como son enfermedades crónico degenerativas, se debe manejar en forma sintomática, ya sea con aines clásicos y aines selectivos (COX2), “corticoides”, medicamentos antirreumáticos modificadores de enfermedades reumáticas, por ejemplo, el metotrexato, de no ceder la sintomatología, se indica la cirugía, si ésta se puede realizar, valorando las condiciones del paciente.

Recuerde, no baje la guardia, usted es el único responsable de su salud, cuídese y siga las indicaciones del Sector Salud.