Amigo lector de Noroeste, si usted se sentara frente a un escenario que a usted le guste y relaje, y pusiera su mente en “blanco” y se pusiera a reflexionar sobre qué ha hecho con su vida hasta este día, porque todo lo que se hace, repercute en su historia de vida para bien que sería lo ideal o para mal, que si lo convierte en experiencia y aprende para su bienestar (lo malo lo utiliza para bien) es una buena experiencia.

La salud es parte de ese comportamiento que el humano durante su vida hace y repercute en su calidad o no calidad de vida. Existen muchas enfermedades que la medicina dice que es hereditaria o que la genética aplica en su presentación, pero una cosa es que estemos predispuestos y otra que nosotros mismos contribuyamos a padecerla.

Solo recuerde que la salud es un derecho y el sufrimiento es opcional. Cuídese y sea Feliz Siempre, pase un feliz año.

La osteoporosis es una enfermedad reumática más frecuente en la población general. La aparición de esta enfermedad y la intensidad de sus signos y síntomas están ligados directamente con la edad en la mayoría de los sujetos. Las estructuras afectadas con mayor frecuencia en la osteoartrosis son el cartílago articular y el hueso subcondral.

La osteoartrosis es una enfermedad en la que la interacción de eventos mecánicos y biológicos dan como resultado un desequilibrio entre la síntesis y la degradación del cartílago articular y el hueso subcondral. Esta patología es de etiología desconocida, aunque existen factores genéticos, metabólicos y traumáticos que pueden influir en la aparición de esta enfermedad.

Fisiopatología, los tejidos afectados, especialmente el cartílago articular y el hueso subcondral se desarrolla una serie de cambios morfológicos, bioquímicos, moleculares y biomecánicos que lleva al ablandamiento y a la fibrilación, ulceración y pérdida sustancial del cartílago articular y, por otro, a la esclerosis y eburnación (daño) del hueso subcondral y al desarrollo de osteofitos y quistes subcondrales.

Sintomatología, los síntomas y signos de la osteoartrosis son dolor articular, reducción del movimiento, crepitación, aumento de volumen por acumulación de líquido sinovial y grados variables de inflamación articular y periarticular.

Tratamiento, el manejo de esta patología es multifactorial, que va desde la dieta, actividad física, ésta debe de ser de tipo aeróbico, el uso de antinflamatorios, ya sea no esteroideos como esteroideos deben ser vigilados por persona capacitada ya que el abuso de los mismos puede llevar a complicaciones a nivel orgánico, entre éstas están las gastritis, úlceras y daño común de los corticoides.

Bien, también desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, siga las indicaciones del Sector Salud, no vaya a conglomeraciones, lávese los manos seguido, guarde sana distancia (dos metros o más), use cubreboca. Cuídese, qué le cuesta, y sea feliz siempre.