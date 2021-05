Los jóvenes a temprana edad cursan con problemas del sistema músculo esquelético (algunos antes de los 16 años), otro factor es el medio ambiente (cambio climático “aunque algunos no lo crean”, horarios no adecuados, falta de entrenabilidad), todo esto más la genética del individuo, están contribuyendo a un deterioro en la fisiología del ser humano, esto a nivel articular se le llama artrosis.

Amigo lector de Noroeste, México es un gran País, por su juventud, su infinidad de trabajo primario, sus diferentes culturas, etcétera. Pero se ha puesto a pensar qué va a ser de la sociedad mexicana en 10, 20 años, será un País con población vieja, con las consecuencias que los años (viejos) traen al ser vivo.

El hombre aquí en México se ha vuelto sedentario (no hace actividad física suficiente), y aunado a esto las costumbres de alimentación e hidratación han cambiado, el acceso a la alimentación e hidratación de fácil digestión están a la orden del día. Los jóvenes a temprana edad cursan con problemas del sistema músculo esquelético (algunos antes de los 16 años), otro factor es el medio ambiente (cambio climático “aunque algunos no lo crean”, horarios no adecuados, falta de entrenabilidad), todo esto más la genética del individuo, están contribuyendo a un deterioro en la fisiología del ser humano, esto a nivel articular se le llama artrosis.

Dado que la osteoartrosis es uno de los padecimientos más comunes que causan discapacidad laboral y afección en las relaciones personales en personas, principalmente después de la sexta década, aunque con el transcurso del tiempo esta degeneración se hace más frecuente a temprana edad, existen estudios que algunos su degeneración no fisiológica inicia desde la segunda década. Esta patología es tan frecuente que mundialmente, desde finales del siglo XX, en EEUU, más de veinte millones de personas ya se encontraban afectadas por este padecimiento, las cuales presentaban dolor y otros síntomas que les impedían realizar con normalidad sus actividades cotidianas. Su prevalencia varía dependiendo de la región geográfica, la zona corporal afectada, pero, sobre todo, de la etnia y el género, siendo los americanos y europeos los que poseen cifras similares de osteoartrosis de mano y rodilla, y los de raza afroamericana tienen menor probabilidad de padecer osteoartrosis de cadera. Unido a esto, las actividades de impacto sobre las articulaciones, o bien, los trabajos de repetición o ciertos deportes, implican un factor de riesgo para su desarrollo.

Luego entonces, si la osteoartrosis es una de las patologías de mayor prevalencia en el anciano. Esta enfermedad afecta tanto a los hombres como a las mujeres, y se caracteriza por una degeneración progresiva de la articulación, conduciendo al dolor y a la alteración de la función de la misma.

Hoy en día la osteoartrosis comprende un grupo de desórdenes que se sobreponen, cada uno con etiología diferente, pero compartiendo resultados biológicos, morfológicos, y clínicos similares. Los procesos de la enfermedad afectan, no sólo al cartílago articular, sino que involucran la articulación completa. En última instancia, el cartílago articular se degenera, conduciendo a la pérdida del grosor total de las superficies articulares.

Bien, si México en un futuro próximo se convertirá en un país de viejos, imagínese los problemas degenerativos que su población tendrá, es necesario que se tomen medidas preventivas para que este problema se dé, pero de manera fisiológica, ¿que es esto?, que la población tome su autorresponsabilidad e inicie con programas de actividad física, alimentación de calidad y cantidad e hidratación, combate a la obesidad y sobrepeso para que estos cambios se den (porque son inevitables), pero la sintomatología sea soportable y contribuir a una mejor calidad de vida.

Recuerde que siempre se ha luchado por la eterna juventud, pero eso no existe, el tiempo pasa, los años se acumulan, dejando los cambios que estos traen a los seres vivos, viva su vida sí, pero cuídese, para que el día de mañana sea feliz y si sufre sea lo menos posible, así que manos a la obra, sólo recuerde: si usted no se cuida, nadie lo cuidará.

