Amigo lector de Noroeste, por qué usted después de la tercera o cuarta década, y a veces desde antes no quiere tomar agua, hacer actividad física. ¿Por qué? Es cierto, no todos, pero parece ser que se vuelve un modus vivendi, el ponerle atención más a otras cosas (trabajo, fiestas, entretenimiento con tecnología, etcétera), todo lo que le mantenga en ocio o sedentarismo que el moverse.

Recuerde que cualquier movimiento es actividad física, ahora que este movimiento lo lleva en forma rutinaria, entre 20 a 90 minutos diarios, sin llegar al cansancio, fatiga o dolor, además que consume abundantes líquidos (más de tres litros, dependiendo de las condiciones climáticas y la carga de trabajo), y si es agua natural mejor, además de otros factores como es la alimentación donde esta debe ser en promedio 60 a 80% de origen vegetal y de 20 a 40% lo menos industrializado o manipulado por el hombre.

Otra cosa que debe recordar es que los nutrientes aportan las calorías, las grasas, nueve calorías por gramo, el “alcohol”, siete calorías por gramo, las proteínas y los carbohidratos aportan cuatro calorías por gramo, luego entonces no existe comida chatarra, lo que existe es el abuso de consumo de nutrientes.

La osteoporosis y la diabetes son enfermedades degenerativas que si usted como paciente no se aplica en su control se darán complicaciones como son la degeneración de otros órganos y sistemas, de ahí la importancia que el individuo “enfermo” haga conciencia que si se le pone en tratamiento sepa que la enfermedad es crónica, por lo tanto, el manejo en “crónico” por todo el tiempo y no solo es con medicamentos, sino que a esto se le debe agregar educación en la alimentación, actividad física, etcétera, y que si hace caso a estas indicaciones el control de la enfermedad es mejor, también el paciente así esté nuevo o viejo debe de llevar las indicaciones como dice el médico, no debe estresarse (hacer corajes), porque el estrés libera hormonas como la adrenalina, cortisol, pseudoefedrina, efedrina, etcétera, estas para lo único que sirven es para dar complicaciones somatizadas.

Lo degenerativo, es que el ser vivo, en este caso el hombre, está en una degeneración constante, pero hasta la tercera década no es tan notorio, después de esta se debe ser más cuidadoso en los factores que aceleran esta degeneración (dietas no adecuadas, exceso se ejercicio, alteraciones mecánicas en la digestión y metabolismo de los nutrientes).

Siempre es importante la actividad física, pero que esta debe ser siempre acorde a las condiciones físicas y de salud del individuo, hacerlo mínimo cinco días a la semana, de preferencia todos los días. La alimentación debe ser de calidad no de cantidad, recordemos que estos factores ayudan a tener una mejor calidad de vida.

La osteoporosis es una enfermedad que se da más en las personas de edad avanzada, pero también se da en personas jóvenes con alguna alteración o enfermedad secundaria, esta junto con la diabetes que aunque con un buen control no ponen en riesgo la vida, son dos entidades que condicionan un detrimento en la calidad de vida de las personas, favorecen el desarrollo o agravamiento de otras comorbilidades y el impacto económico es bastante considerable.

En la sociedad desde el punto de vista político y social se habla de “puro amor” con este grupo de edad (tercera edad), pero cuando se presentan las complicaciones, como daño a otros órganos y sistemas, pérdida de la función de esfínteres, aquí es donde se “pone el grito en el cielo”, por lo que se indica un mayor cuidado del paciente, y si este cuidado va a estar a cargo de los familiares, en un alto porcentaje viene el peloteo del paciente, provocando hasta división en la familia y “más cuando no hay recursos económicos suficientes”, luego entonces amigo que lee esta columna a partir de ya, tome agua, muévase, coma lo suficiente y no se meta a redentor.