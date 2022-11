Otro lleno, también Culiacán

FORE!. - Buenos días, estimados lectores, qué gusto encontrarnos de nuevo en este espacio que nos brinda la oportunidad de dar a conocer los pormenores de los acontecimientos más importantes del deporte de los bastones...

EL CID. – Éxito total en la realización del 48 Torneo Internacional de El Cid, no sólo en lo que corresponde a la asistencia de jugadores que, por cierto, saturó desde tres semanas antes, sino por la atención que se brindó a los que tuvimos la dicha de asistir.

El evento resultó fluido en su desarrollo, las salidas se retrasaron un poquito en el segundo escopetazo, pero eso porque muchos de los jugadores no regresaron a tiempo los carritos que se les asignó al inicio de las jornadas por lo que se tuvo un pequeño problema para satisfacer la demanda de unidades para el traslado de los jugadores.

Pero en general, atención al cliente, obsequios y demás, en todos los aspectos un verdadero acontecimiento que mantiene muy contentos a los principales cabezas del movimiento como son Carlos Berdegué, Pepe Velasco y Mark Covarrubias que, con un gran equipo de trabajo, cumplieron como los buenos. Por algo tienen mención de excelencia en el servicio.

Felicidades.

En lo deportivo cabe mencionar que los primeros puestos en las categorías principales fueron cooptados por mazatlecos, como el caso de Diego Medina, monarca de la Campeonato, así como Fernando Carrillo, en la categoría AA.

Resaltar la ausencia del invitado principal, el hole in one que se quedó a sólo dos centímetros de hacerse presente, pero en contraposición a la anterior edición en que se presentaron tres, ahora no se dio ni uno solo.

Lulú de Higuera fue protagonista del evento ya que fue la hacedora de este tiro que se quedó a una sola rodada de conseguir el hole in one, pero en cambio se acreditó el primer lugar en el acercamiento a la bandera del hoyo 6 y se hizo acreedora a 75 mil nada despreciables pesillos, completó su actuación con el primer lugar en su categoría, A Damas.

Un buen viaje de la mochiteca, a la que ya la hemos visto en varios eventos mazatlecos junto con su retoño, Jovany Higuera, familia de nuestro recordado ídolo Teodoro Higuera que por cierto es recordado en Barrón ya que el estadio de beisbol lleva su nombre.

Para Mochis se fue pues, el campeonato en categoría A Damas este año y por lo que corresponde a Jovany, se quedó a un solo golpe de ocupar el tercer lugar en la categoría B.

Felicidades Lulú, gracias por acudir a la cita en nuestro puerto, como siempre, bienvenidos...

CULIACÁN. – Pudimos constatar a través de la página oficial del Torneo Anual de Culiacán que se inicia este fin de semana, que el cupo se satisfizo con mucha anticipación y al igual que el de nuestro puerto, tuvo que enviar a más jugadores a lista de espera.

En el caso del Country de Culiacán, el field alberga a más de 320 jugadores, los que entrarán en acción en dos de tres jornadas programadas.

O sea que el calendario puede, de acuerdo con la categoría, hacer que se juegue viernes y sábado, viernes y domingo o sábado y domingo ya que el recorrido es a 36 hoyos, uno menos que en El Cid en donde se programaron 54 hoyos.

Peor por lo que corresponde al torneo, estamos seguros de que se tendrá un buen final, que se repartirán los alrededor de 4 millones de pesos en premios y que todo mundo resultará satisfecho de su actuación, que cuando menos se regresen a sus lugares de origen con un recuerdo de su presencia en la capital del estado ya que jugadores procedentes de todos los rincones de la República acudirán a la cita, así como algunos extranjeros.

Bueno, desde luego que no todo mundo saldrá con uno o varios de los premios en disputa, pero cuando menos el buen sabor de boca que deja una buena atención derivado en regalos, bebidas y comidas que completan el sabor sinaloense, como el caso de Mazatlán.

Estamos seguros de que, en los dos lugares, nadie se queja al final de cuentas por las atenciones recibidas, máxime que ahora se tiene a una directora con vocación de servicio, aunque no podemos dejar de mencionar la buena labor de sus antecesores, en el caso del Country de Culiacán.

Estaremos al pendiente de los resultados, las acciones inician este jueves con el cóctel rompehielos y del viernes al sábado, la definición de los premios en disputa.

Nosotros viajaremos a Culiacán la semana próxima a la tercera etapa de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil a realizarse ahí mismo, el Country y el precioso campo Las Iguanas.

Por allá nos veremos...

Y aquí, as semana próxima, Dios mediante. Pásela bien que nada le cuesta...