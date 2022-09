Pauleth Mejía feliz de ser elegida la ganadora del Premio al Mérito Deportivo

CULIACÁN._ La deportista Pauleth Mejía Hernández, quien este viernes recibirá el Premio al Mérito Juvenil 2022, en la categoría Mérito Deportivo, dijo sentirse muy emocionada por ser considerada para dicho galardón.

“Estaba dormida, me marcaron y me dicen, hablo para decirte que fuiste ganadora del Premio al Mérito Juvenil y me quedé seria”, recordó. “Decía cómo, qué, me emocioné mucho la verdad”.

“Muchas gracias, le dije, por elegirme la ganadora y saber que fue una gran noticia, me alegré mucho, me sentí muy contenta”, agregó.

Mejía Hernández dijo que este premio es muy importante para ella, al igual que los que, anteriormente, ha ganado.

“Cada premio que gano significa que estoy mejorando en mi carrera deportiva, que cada esfuerzo, dedicación, cada gota de sudor, cada hora de entrenamiento, sé que está valiendo la pena, porque gracias a eso, estoy obteniendo muy buenos resultados, me siento muy feliz y muy contenta”, resaltó la guasavense.

“A la sociedad le digo que todos somos grandes, por más pequeño el objetivo, todos somos grandes, todos somos campeones, y a mis compañeros de deporte les digo que le echen ganas para que cada día sean mejores y puedan lograr sus metas”.

Pauleth Mejía le dedicó este premio su mamá, familia, entrenador, amigos y compañeros, quienes siempre la han apoyado y siempre le han dado un consejo para ser mejor.

La guasavense también ha ganado el Premio al Mérito Universitario 2022 en la modalidad de Atleta del Deporte Adaptado, así como el tercer lugar del Premio Estatal del Deporte 2021, en la modalidad de Deportista Paralímpica.

Además de diversas medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Paranacionales (antes Paralimpiada Nacional).