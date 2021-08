Periodista mexicano fue a cubrir los Juegos Olímpicos y terminó hospitalizado en Tokio por Covid-19

MÉXICO._ Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son sin duda alguna uno de los más complicados en la historia, pues el tema de la pandemia por Covid-19 que afecta al mundo entero trajo problemas de organización y varios casos positivos en la sede, como es el caso del periodista mexicano Carlos Rodríguez, el cual enfermó y pasó momentos amargos en la capital nipona

En entrevista con Pasión W , el reportero de la agencia AP compartió su mala vivencia en la sede olímpica, pues cuando llegó al país del “Sol Naciente” fue notificado que tenía Covid-19, por lo cual lo aislaron; sin embargo, su salud empeoró y estuvo por varios días en el hospital.

“Fue una experiencia complicada, porque no pude ingresar al país, llegando me hicieron una prueba, no tenía síntomas, estuve sin síntomas como siete días y ya después sí me puse malito, tuve que ir al hospital, pasé 17 días en el hospital y ayer ya me dieron de alta, fue una experiencia complicada”, comentó.

Rodríguez sentenció que los primeros días no tuvo ningún síntoma, pero posteriormente se complicó y su saturación bajó de manera importante, al grado de estar al borde de la intubación.

“Siete días sin nada, incluso ya estaba por liberarme, estaban a tres días de que terminara mi cuarentena y yo pensé que me iba a tocar cubrir los juegos, aunque sea la segunda semana, pero me empecé a poner mal, fiebre, vómito, estuvo feo y ya me trasladaron al hospital.

“Los primeros días me dio neumonía por el Covid, no estaba oxigenando nada, estuvo el riesgo de que me intubaran y pues ya sabemos que es un viajecito complicado, a veces se regresa y a veces no y todo lo que uno lee. Fueron momentos complicados, pero afortunadamente mi organismo empezó a reaccionar, a oxigenar mejor y esa posibilidad con el paso de los días se fue alejando y pues ya puedo decir que la puedo contar”, contó el periodista.