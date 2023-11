Amigo lector de Noroeste, la presente columna son datos de la escuela de formación deportiva con enfoque integral y entrenamiento deportivo infantil, y un servidor, el libro en mención, proporciona las bases para la actividad física y “deportiva” en el infante, y un servidor trataremos que el encargado de la cultura física aplique los conocimientos necesarios en las cargas físicas al individuo en desarrollo y crecimiento, lo que traerá como resultado la disminución de lesiones, pero sobre todo cuidar la integridad física. Siempre hacer énfasis en ser “buen deportista, pero excelente académico o en el oficio a desarrollar”.

En la vida, en los factores de éxito, uno de los principales son los principios, si usted le enseña al infante a no tener sueños factibles no los tendrá, si lo acostumbra a recibir, no aprenderá a producir, si le enseña a producir, administrar, ética y una constante actualización lo más factible es que el día de mañana coseche un individuo productivo en bien de la sociedad. En lo deportivo esto de los principios también influye tanto en el éxito como en la salud del deportista.

Dentro de los principios básicos del entrenamiento deportivo infantil, este es un proceso de entrenamiento deportivo infantil cuyo objetivo trascienda el solo rendimiento y se oriente además a buscar el desarrollo humano del sujeto, es importante promover algunos elementos que asumidos como principios faciliten la dirección del entrenamiento hacia el enfoque pretendido; en rezón a esto consideramos la necesidad de formular los principios fundamentales desde lo pedagógico y lo biofisiológico que guían la labor del maestro/entrenador en las diferentes estancias, clubes y escuelas donde se tenga a cargo “atletas en desarrollo y crecimiento” y con esto contribuir a la salud y calidad de vida del infante.

Otros principios dentro de la formación física deportiva, está el principio de la ampliación del marco de referencia, principio de la auto-eco-organización, principio de respeto por los aprendizajes previos, principio del aprendizaje significativo, principio de la pedagogía participante, principio de la conciencia y actividad, principio intuitivo, principio de accesibilidad e individualización, principio de la creatividad, principio de socialización, principio de la sistematización, principio de adaptación a la edad y a la evolución, principio de incremento progresivo de las cargas, principio de periodización, además de las esferas de formación y esfera de formación cognoscitiva.

El conocer y saber desarrollar estos principios y esferas, el maestro de la cultura física o el entrenador deben de realizar una programación como es la macrociclo, mesociclo y microciclo, donde junto con el equipo auxiliar tanto en “clase como en práctica”, debe haber una coordinación, para que junto con la familia y de ser posible el público se contribuya a un mejor desarrollo de lo planeado y se tenga no solo el éxito, sin que la preservación de la salud y la integridad del sujeto. El encargado de la cultura física y deportiva también debe de auxiliarse de resultados de laboratorio y antropométricos. Una vez que se tenga todo el historial del deportista y la disciplina del mismo, se estará en condiciones de un entrenamiento con factibilidad de rendimiento.

Existen estudios, como la teoría cognitiva del aprendizaje de Piaget que dice que existe una gran diferencia entre los aprendizajes que se pueden obtener a través de informaciones puntuales en los cuales la instrucción puede jugar un papel muy importante y el aprendizaje en sentido holístico, que tendría que ver con la evolución de estructuras cognoscitivas a través de procesos de desequilibración – equilibración permanentes. En el desarrollo “deportivo” del individuo en desarrollo y crecimiento es multifactorial, por lo que los principios, las esferas, teorías, periodos y estructuraciones, es por esto que el “deporte” en el niño debe ser lúdico que no canse no duela y no fatigue.

El entrenador y todo encargado de la cultura física en individuos en desarrollo y crecimiento deben estar siempre en constante actualización, recuerde que está tratando con humanos que son el futuro del mundo.