Producción de lesiones en el deportista

Amigo lector de Noroeste, con el inicio de año se emprenden muchas actividades, si éstas son acciones qué bueno, pero si son intenciones, qué malo porque si sigue sin acciones, pues prepárese para seguir igual o peor, porque en la vida todo es evolución; y evolución puede ser hacia la mejoría, como a empeorar.

Ambas evoluciones dependen mucho de su actitud y su aptitud, piense, cuando usted nació, cómo le entregaron su cuerpo, conforme se va desarrollando cómo lo cuida, o se ha puesto a pensar en qué condiciones lo va a entregar, el conservarlo en óptimas condiciones o más o menos, es su responsabilidad, y una de las acciones a desarrollar es la realización de actividad física, además de otros factores como es la alimentación e hidratación, etcétera.

Es indudable que una buena forma física es el factor fundamental para la prevención de lesiones, por ello es imprescindible realizar un entrenamiento adecuado con unas sesiones debidamente proporcionadas tanto en la intensidad como en duración, es importante tener en cuenta que las distintas partes de nuestro organismo sometidas a un entrenamiento necesitan recuperarse, de manera que, a mayor intensidad de trabajo, más tiempo, más tiempo necesitarán los tejidos para reponer el gasto realizado.

El conocimiento, aunque sea elemental, de las bases del trabajo muscular es fundamental para la prevención de las lesiones en el deportista y no deportista, esto nos llevará a un mejor entendimiento de su mecanismo de producción, y, por tanto, a una mejor comprensión de las acciones que debemos adoptar.

El entrenamiento adecuando de flexibilidad será fundamental para evitar en gran medida la producción de lesiones tendinosas, ligamentosas, articulares y musculares. El calzado constituye la pieza más importante del vestuario en cualquier deporte. Todo el equipo debe estar adaptado a las condiciones personales, climatológicas, del terreno, etcétera, pero el calzado debe estar cuidadosamente seleccionado en cada caso individual, atendiendo tanto a factores técnicos como de diseño.

Factores técnicos, son numerosas las lesiones que pueden estar producidas por una técnica defectuosa, por lo tanto, el encardo de la cultura física deberá poner toda la atención en una correcta ejecución de todos y cada uno de los gestos técnicos, así como en la obtención de una adecuada coordinación de movimientos.

Lesiones previas, éstas son un factor de riesgo importante de relesión, ya que una lesión previa con o sin secuelas debe tener su “curación” completa para volver a la actividad física, es responsabilidad del dirigente y equipo auxiliar que se tenga una atención precoz, diagnóstico y tratamiento adecuado y recuperación correcta de la lesión.

Otros factores en la producción de lesiones son: Obesidad, es una situación patológica con numerosas repercusiones para la salud y que incide de forma muy negativa en la forma física y el rendimiento de cualquier deportista. Consumo habitual de tóxicos, es frecuente causa de bajo rendimiento y mala forma física, contribuyendo así a una mayor facilidad para producir lesiones, especialmente por abuso. Existen “deportistas” que consumen sustancias toxicas (doping) con fines ergogénicos como son los estimulantes del sistema nervioso central, analgésicos narcóticos (morfina y derivados), esteroides anabolizantes (derivados de la testosterona), bloqueadores beta-adrenérgicos y diuréticos. Todas estas sustancias producen un mayor riesgo de lesiones por sus efectos a largo plazo sobre la salud de la persona, y en el deportista junto con las alteraciones a la salud, también provoca alteraciones sociales.

También desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, continúe con las medidas preventivas, principalmente el uso de cubreboca correctamente (cubra boca y nariz), sana distancia de dos metros o más, lávese las manos seguido. No asista a donde haya conglomeración de gente (la fiesta no es suya “a qué va”), recuerde que usted PUEDE LLEVAR LA ENFERMEDAD O LA MUERTE A SU CASA. Haga caso, qué le cuesta.