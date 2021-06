El receptor abierto de los Bills de Buffalo, Cole Beasley, ha declarado que no planea acatar las nuevas reglas impuestas por la NFL y la asociación de jugadores de la NFL (NFLPA) respecto a la vacunación. A tal extremo que, prefiere retirarse de la NFL a recibir una vacuna.

De acuerdo con las nuevas reglas de la NFLPA, los jugadores que no reciban la vacuna contra Covid-19 están obligados a mantenerse alejados de la gente para evitar contagios y hacer pruebas médicas diarias; mientras que los jugadores vacunados pueden volver casi por completo a la normalidad.

“Viviré mi vida sin remordimiento. Soy Cole Beasley y no estoy vacunado. Voy a estar afuera haciendo lo que yo quiera hacer. Voy a estar ahí afuera en público, si tienes miedo entonces vacúnate. Tal vez muera de Covid-19, pero moriré viviendo mi vida”, Beasley comunicó vía Twitter.

El jugador protesta que la vacunación no tiene sentido para él. “No voy a tomar medicamentos para una pierna que no está rota. Prefiero arriesgarme con Covid-19 y desarrollar mi inmunidad”. Beasley se atrevería a jugar sin salario mientras no se aplique la vacuna, considera que el dinero no es una prioridad para él.

Beasley está entrando en su tercera temporada con los Bills. Formó parte de los Cowboys, tras ser seleccionado por el equipo de Dallas en 2012. En 2020, tuvo la mejor marca de su carrera con 82 recepciones para 967 yardas. Le restan dos años y aproximadamente 11.9 millones de dólares a su contrato.