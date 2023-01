Regresa la actividad

FORE!. - Buenos días, estimados lectores, para iniciar el año, con mucho placer nos adentramos en nuestros comentarios del deporte de los bastones, no sin antes desear de todo corazón que las bendiciones de Dios irrumpan en sus hogares, que el 2023 sea de beneficio en todos los aspectos, lo deseamos sinceramente para todo mundo, para nuestros amigos y los que nos han demostrado que no lo son, porque de todo hay en este mundo y como dijo alguien por ahí, no somos monedita de oro.

De todas maneras, bendiciones y buenos deseos para todos, que, por nuestra parte, recibimos los buenos deseos y los otros, como las llamadas a misa. Igualmente...

Que sea para bien...

Por cierto, valga nuestro comentario respecto a la reprobable actitud de los amos del gatillo que este fin de año se dieron vuelo ante la impotencia de las autoridades por frenarlo. Eso ocasionó varios decesos principalmente de infantes que sufrieron este tipo de actitudes.

El llamado es para todos, propios y extraños a evitar este tipo de situaciones, pero sabemos que serán como pedradas a la Luna.

En fin...

ESTRELLA. – Acusamos recibo de la convocatoria para la celebración del Torneo Anual Benéfico de Estrella del Mar que en esta ocasión tendrá su edición 2023 los días 27, 28 y 29 del presente mes.

Premios interesantes como un carrito de golf y tres automóviles de lujo estarán disponibles para los hacedores de Hole in One y para los O’Yes atractivos premios para los 10 mejores en cada uno de los pares tres.

Además, se anuncian sorpresas para los participantes y que cubran los 9500 pesillos de inscripción con la seguridad de que los fondos recabados serán enviados a instituciones como el DIF y principalmente para ayudar a instituciones educativas de Barrón.

Ya están abiertas las inscripciones para los interesados en participar, colaborar a causas benéficas y desde luego, con la intención de disfrutar de un campo de primer nivel en tres días de juego, el viernes 27 con la ronda de práctica y los dos restantes, sábado y domingo, para tratar de conseguir uno de los valiosos premios en disputa.

LOS PEQUES. - Una semana antes, en ese mismo escenario se llevará a efecto la cuarta etapa de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil, que por cierto sufrió una modificación en su programa en virtud de compromisos de último momento en el campo La Primavera de Culiacán.

Esta será la última oportunidad para que jóvenes que sólo tienen una ronda acreditada, puedan acceder a las cuatro que se fijan como requisito para calificar al campeonato regional que se realizará en Tijuana en fecha ya determinada y de ahí, a integrarse al equipo representativo de la Zona Pacifico para el Campeonato Interzonas que tendrá como escenarios Estrella del Mar y El Cid.

Ya están listos los previos para el desarrollo de esta cuarta etapa en la que se empezarán a definir algunos de los campeones de Campeones que tendrán premios especiales de acuerdo a la convocatoria que oportunamente se dio a conocer.

MEMO VILLA. – Y mientras tanto, hoy miércoles nos reuniremos en las instalaciones de la casa club de El Cid para llevar adelante la primera de las reuniones organizativas para la celebración del Tornero Anual Memo Villa que tendrá desarrollo en el campo de El Cid el día 27 de febrero.

Tradicionalmente los fondos que se recaudan en este evento serán destinados para el mantenimiento anual del Centro Comunitario Familia, ubicado en las inmediaciones de la colonia Genaro Estrada y que brinda oportunidad a niños y jóvenes, así como a un sector de adultos para integrarse a alguna de las disciplinas que ahí se ofrecen.

Asimismo, seguir adelante con el programa de becas para jóvenes, lo que les brinda la oportunidad de ascender en su educación hasta niveles de profesionistas.

Los pormenores del torneo, se los daremos a conocer oportunamente, pero desde este momento, nuestro agradecimiento para Carlos Berdegué y familia por las facilidades que se nos otorgan para seguir adelante con este proyecto, que nació de una convivencia de caddies con nuestro siempre recordado Memo Villa.

Saludos Carlos... y gracias...

Y hasta la semana próxima, por nuestra parte, reiteramos nuestros buenos deseos porque este 2023 sea productivo, pero principalmente, nuestros mejores deseos de que siempre estén saludables trátese de quien se trate.

Cuídese, que nada le cuesta... ¡¡¡SALUD!!!!...