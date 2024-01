FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de regreso a casa, tal como lo señalo en el subtítulo de esta entrega, con comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro deporte favorito... y es nuestro regreso a la que consideramos nuestra casa, que nos ha brindado la oportunidad de dirigirnos a los golfistas de la región, como hasta estos momentos hace ya cerca de 30 años...

Bueno, en esta entrega quiero agradecer la atingencia y atención que se nos brindó en el hospital Marina Mazatlán, gracias al equipo de trabajo de esa institución y principalmente al doctor Matías Zazueta, que en cuanto se dio cuenta de nuestro problema, amablemente, nos mencionó que TENÍAMOS que quedarnos para atención médica especializada, quiérase o no... así de sencillo, lo cual fue uno de los factores que nos hicieron tener una recuperación ágil, y por ello es que estamos en esto... de regreso a nuestra casa Noroeste Mazatlán..

Vamos pues, a lo que te truje...

HOLE IN ONE. – A propósito del equipo de trabajo del Hospital Marina Mazatlán, el domingo pasado uno de los principales impulsores del golf entre los médicos y fundados del grupo Mie-do, Alfredo Mojarro, fue el protagonista principal al realizar un hole in one, el tiro fortuito que muchos de los golfistas quisieran.

El acontecimiento se registró en la ronda dominical del grupo, precisamente en uno de los hoyos más difíciles, el 18, par tres de 177 yardas.

La pelotita impactada por el rescue del doctor salvó la distancia y fue a depositarse precisamente en el hoyo, testigos de este evento fueron los caddies y el doctor Zazueta, el mismo que hace apenas par de meses protagonizó un evento similar sólo que en el campo El Cid y a una distancia similar.

Nuestras felicitaciones al doctor Mojarro (mi médico favorito) y gran impulsor del deporte, ya lo merecía... comentaremos más adelante más profundamente este evento, porque en realidad, lo merece... aplausos, aplausos, y que se repita, no sólo el festejo, sino muchos hole in one más...

ESTRELLA DE CARIDAD. – Una buena noticia, aunque no mucho para los que esperaban registrarse en el torneo anual de Caridad 2024 de Estrella del Mar que se efectuará los días 2, 3 y 4 de febrero.

Pudimos apreciar que cuando nos llegó la convocatoria apareció el letrero sobrepuesto de sold out, lo que significa que el evento que tiene una premiación grandiosa, está saturado y no dude que muchos se quedaron con las ganas de llevarse uno de los premios que se fijaron para entregarse al final de la jornada de tres días, que inicia con la ronda de práctica y registro el día 2, para los días 3 y 4 de febrero realizar las rondas de campeonato y al final del domingo 4, la ceremonia de premiación y entrega de premios.

Dichos premios consisten en un carrito de golf para hole in one en el hoyo 6, un automóvil al mejor O’Yes del torneo y 10 interesantes premiso para las mejores aproximaciones en los cuatro pares tres.

De acuerdo con la información proporcionada por Santiago Quirarte, director de golf del complejo golfista de Isla de La Piedra, se recibieron 144 registros, ya todos pagados y hay una lista interesante de espera...

Bien por ellos, los fondos serán repartidos en diferentes instituciones educativas de los alrededores y de Mazatlán...

CAMPESTRE DE CARIDAD. – Otro interesante evento que ya se anunció se realizará los días 1, 2 y 3 de marzo en los links del Club Campestre de Mazatlán a beneficio del Foden.

Se trata del gran evento anual que conlleva la entrega de múltiples valiosos premios entre los que se destacan dos carritos de golf para hole in one, diez premios para las mejores aproximaciones entre los que podemos mencionar cuatro de 100 mil pesos en cada par tres y muchas sorpresas entre las que se destaca la realización de torneo de putter y shoot out, igualmente con interesantes premios.

El cupo está limitado para los primeros 130 golfistas que se reporten y paguen 8 mil pesos de inscripción, ah, pero para los madrugadores habrá una rifa de un carrito de golf.

Los interesados ya pueden a acudir a las oficinas del Campestre o bien directamente con depósito a las cuentas que aparecen en la convocatoria... que, si quieren que se las comparta, pues repórtense...

Hay que ir, porque es uno de los eventos que tienen de todo...

Hasta aquí, nos vamos, pero seguiremos la semana venidera, primero Diosito. cuídese que nada le cuesta. Saludos... y vayan nuestros saludos al personal del Hospital Marina Mazatlán y a nuestro maestro Juan Miguel... saludos afectuosos don Juan... hasta Tláhuac...