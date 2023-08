FORE! – Muy buenos días, estimados lectores, de regreso con comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro deporte favorito...

CADDIES. – Una vez más, el Torneo Nacional de Caddies programado a celebrarse en los links de El Cid Resorts tuvo que ser pasado por agua, ya que el miércoles, segundo día de actividades, se abrieron los grifos celestiales y propiciaron que el exceso de agua cancelara la ronda.

Por ello es que se programó para el jueves, que sí se pudo jugar, la presencia de los 50 mejores scores y empates, por lo que tuvieron acción 50 de masters y los 52 que acudieron en la categoría senior. Ello, al imposibilitarse la segunda ronda, última de calificación que definiría los mejores 20 y empates en cada una de las categorías.

Y el jueves, todo a buen final, no hubo problemas, salvo los uno que otra que se presentan por exceso de humedad en el terreno de juego, pero por los jugadores que fueron designados para jugar en la última ronda, alguno que otro optó por declinar al verse prácticamente lejanos a entrar a la premiación.

De cualquier manera, se llegó a un final que, si bien no agradó a algunos, no tuvo opción. Incluso por ahí se comentó que por qué no se programaron dos salidas con todos los jugadores y se premiara a los mejores jugadores, pero para nuestra apreciación, la decisión fue muy acertada, por los tiempos de retorno de los visitantes.

En fin, se cumplió y bien, la fecha de la celebración del anual está plenamente determinada de acuerdo con el calendario de los demás torneos y ya se lleva 36 años cumpliendo. El clima, sólo lo puede determinar la Madre Natura, sin nada qué agregar...

Como que el cambio climático nos va a dar más sorpresas, eso ni dudarlo...

Por nuestra parte, amplio reconocimiento a los organizadores, son algunos puntos de mejora, desde luego, que incluso ya está anotado con nuestro amigo y partner Gordo Ruiz...

En cuanto a la decisión de no permitir jugadores considerados como “pros” que han acaparado los primeros lugares en los últimos torneos, tuvo situaciones encontradas, como el caso de la opinión del ganador, Agustín Mellado de que “no fue una buena decisión puesto que a todo mundo se le debe dar oportunidad de subir”... pero en este caso, creo que la oportunidad se la debe dar el organismo que se fija en la actuación de los jugadores que tienen niveles de profesionales, incluso uno que otro tiene su tarjeta, pero tiene inclusión en torneos de caddies, poco en el nivel profesional... por algo será...

TEMPORADA. – Estamos a un mes exactamente de la celebración del Torneo de la Independencia que tradicionalmente se desarrolla en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán, aunque el de El Cid Resorts, la edición pasada fue un verdadero éxito, para los que acudimos a festejar.

En el caso del Campestre no dudamos que en breve se nos haga llegar la convocatoria, puesto que en estos momentos están ocupados en la limpieza del campo de juego y drenar las áreas de traslado por las lluvias que se han abatido sobre Mazatlán.

Van varios fines de semana que nos cae un aguacero, por lo que, al tratarse de un terreno “chautoso”, se dificulta un tanto el traslado en carritos por los caminos, lo que tiene que obligar al cierre.

Bueno, el Torneo de Independencia decíamos se celebrará a no dudarlo en el Campestre, pero en El Cid, no tenemos la certeza de si conservó su calendarización, esperamos las convocatorias de esos eventos, con lo que prácticamente se abre la temporada turística, al registrarse el arribo de los extranjeros “madrugadores”, ya que el grueso de ellos programa su retorno por ahí del mes de octubre.

Y ahí sí, dos eventos de importancia: el día 14 el anual del Hospital Marina Mazatlán ahora en terrenos del campo Marina Mazatlán y el 21 el Torneo de Venados en las instalaciones de Estrella del Mar.

Ambos, ya en proceso de organización y apertura de registros.

Hay que acudir a ambos, hagamos el esfuerzo...

Y hasta aquí, seguiremos la semana venidera, primero Diosito. cuídese que nada le cuesta. Saludos...