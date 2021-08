Amigo lector de Noroeste, ¿usted qué lugar le da a la respiración para la calidad de vida que deseamos los seres humanos? ¿Por qué esta pregunta?

Para los seres vivos que es un factor determinante la respiración, vemos cómo en la actualidad los seres humanos nos estamos enfrentando a una enfermedad que uno de sus principales síntomas es la dificultad respiratoria. Pero quienes han sido asintomáticos o no la han padecido un gran porcentaje todavía no quieren seguir las medidas preventivas, aun a sabiendas que la mejor medicina es la preventiva y cuando la padecen no hay dinero que alcance, se pone cada justificación (ninguna válida), luego entonces los únicos culpables de esta propagación somos nosotros, sí nosotros, que nos creemos los más inteligentes del globo terráqueo.

La importancia de la respiración inicia desde que llegamos al mundo, ya que lo primero que hacemos es respirar y no dejamos de hacerlo hasta el último día de existencia. Ocurre de forma automática, sin que seamos realmente conscientes de ello, y constituye nuestro principal alimento, ya que podemos resistir sin oxígeno unos pocos minutos. La respiración, a pesar de su aparente simplicidad, no la tiene en absoluto. Reacciona ante todo lo que sucede en nuestras vidas: ya estemos contentos, relajados o en plena actividad, la respiración se adapta a nuestro ritmo, haciéndose más lenta o más agitada en función de éste.

Aprendamos a respirar. Como resultado de adoptar malas posturas, los occidentales (América) acabamos respirando con el tórax, es decir, que al inspirar sólo expandimos la parte superior del abdomen. Este tipo de respiración provoca que nuestro metabolismo funcione más lentamente, lo que lleva al cansancio, la tensión o el dolor de cabeza. Por otro lado, la ansiedad y el estrés suelen estar muy relacionados con la hiperventilación, un tipo de respiración demasiado rápida y superficial que da lugar a una eliminación excesiva de anhídrido carbónico. Como consecuencia, se bloquea el suministro de éste al cerebro y se descontrola el mecanismo que regula la absorción de oxígeno y la expulsión de anhídrido carbónico, lo que no es saludable para el organismo.

En las disciplinas deportivas la respiración es fundamental, ya sea para la recuperación como para el rendimiento deportivo. Por ejemplo, en el tiro con arco se toma en cuenta la respiración y los latidos cardiacos, ya que entre más controlados sean estos factores la ejecución es mejor, otra disciplina es el tiro. En toda actividad física la respiración siempre influirá en el rendimiento, repercutiendo en la calidad de vida.

¿Cómo saber si se respira correctamente? Realiza el siguiente ejercicio para saber si se respira en forma apropiada: Acostado en el suelo, coloca las manos sobre el abdomen, si ascienden cuando inhalas y descienden cuando expulsas el aire, lo estás haciendo bien. Si, en cambio, el pecho se expande, pero el abdomen no, es que estas respirando con el tórax y esta forma no es correcta, y se desaprovecha la capacidad pulmonar.

También desde esta columna le invitamos a no bajar la guardia, siga con las indicaciones del Sector Salud, use su cubrebocas, lávese las manos seguido, mantenga sana distancia (dos metros o más), no acuda a lugares con aglomeración de personas. Haga caso, qué le cuesta, recuerde que es su salud y la de su familia.