Salud de la piel en el deporte

Amigo lector de Noroeste, el cuidado de la piel es parte importante, no sólo en las actividades deportivas, sino en cualquier acción de la vida, la piel es un órgano encargado de la protección en primera línea en los ataques de patógenos y traumas que puedan afectar al ser vivo. Los daños a piel se les puede llamar dermatitis, dermatosis, heridas, contusiones, estos nombres van a ser de acuerdo a la causa que provoque el daño al tejido, el cuidar la piel siempre es y será una acción fundamental, en la actualidad.

Con los efectos del cambio climático, que ocasionan aumento de la temperatura, humedad, radiaciones solares, se le expone a una mayor agresión que de no tomarse las medidas preventivas a las mismas, en un futuro cercano se tendrá un aumento significativo en enfermedades crónico degenerativas como son cáncer de piel, dermatosis y dermatitis de diferente causa lo que afectará la calidad de vida del individuo.

Infecciones de piel. Una de las agresiones de la piel son las infecciones, donde las bacterias pueden agredir las capas (Epidermis, Dermis y Tejido adiposo), recordemos que la epidermis actúa como una barrera que impide la entrada de microorganismos, pero cuando ésta sufre, ya sea por un trauma, diabetes mellitus, obesidad, linfedema, alteraciones cutáneas preexistentes, se origina una infección bacteriana. Los principales agentes causales son estafilococos áureos, estafilococo pyogenes y pseudomonas y va a depender de la profundidad de la infección para el diagnóstico. Por ejemplo, el impétigo es superficial, se observan costras meliséricas, ampolla y se da por una toxina exfoliativa. Otra es la erisipela, en ésta hay fiebre, eritema, calor bien demarcado, vasos sanguíneos y linfáticos. Celulitis, en ésta se observa edema eritema, calor difuso, se afecta hasta el tejido adiposo, y de no tratarse se puede afectar la fascia muscular.

Para el manejo de las infecciones, se debe acudir con el profesional en medicina, porque el tratamiento debe incluir uso correcto de antibióticos, tratar las condiciones predisponentes, cuidados generales como: elevación de la zona afectada, mantener bien hidratada la zona, pero con la menor húmeda posible. En caso de resistencia del agente causal se puede recurrir a medicación empírica, con la precaución de no causar más daño del que ya tiene el paciente.

Cuando el agente causal es un virus, el más común es el herpes, éstos atacan a los queratinocitos, una vez infectados por el virus (Virus del Herpes Simple/Virus Herpes Zoster), le cambian la forma al queratinocito haciéndolo una célula gigante multinucleada por lo que ya no puede unirse con los normales por lo que se forman vesículas y ampollas (por acantolisis), reproduciéndose el virus rápidamente causando úlceras dolorosas. Este virus tiene la capacidad de replicarse en el Sistema Nervioso Central, así como establecer una infección latente en un ganglio, este virus está latente puede reactivarse y dar recurrencias de la enfermedad.

Otra causa de daño a piel son los hongos (micosis), éste se da por humedad en piel, inmunosupresión (defensas bajas), dermatitis por contacto, ésta como su nombre lo dice, debe haber algún contacto con la piel para esta reacción con inflamación. Por piquete de insecto, la más común en nuestro medio es la producida por piquete de mosco, esto provoca la producción de histamina donde el mastocito se ve superado por la histamina, provocando la roncha, el manejo son cuidados tópicos, uso de ropa adecuada y medidas higiénicas y de protección donde se habita.

En los deportistas que se exponen a las diferentes causas de dermatitis (actividades al aire libre, campos cerca de maleza o criadero de moscos, humedad, a cielo abierto, temperaturas extremas), éstos deben de tomar las medidas necesarias para prevenir la agresión a piel. Por ejemplo, los de atletismo, campo traviesa, montañismos, futbol asociación, espeleología, senderismo, etc. deben de conocer a la flora y fauna del lugar y tomar las medidas necesarias para evitar la agresión de agentes causales.

Bien amigo lector de esta columna, le seguimos invitando a no bajar la guardia, la pandemia está latente, no es moda, es una realidad, haga caso de las indicaciones del Sector Salud. Lávese las manos seguido, guarde sana distancia (dos metros o más), use careta o cubrebocas. Cuídese, usted vale mucho, haga caso, qué le cuesta.