Sarah Schleper hace historia con México en Milano Cortina

La mexicana Sarah Schleper escribió una página dorada en la historia del deporte nacional al convertirse en la primera atleta de esquí alpino, hombre o mujer, en disputar siete Juegos Olímpicos de Invierno.

A sus 46 años, no solo alcanzó este récord, sino que también firmó su mejor resultado olímpico, al finalizar en la posición 26 del slalom supergigante en Milano Cortina 2026.

El Centro de Esquí Alpino Tozane presentó una pista exigente que dejó fuera a 16 competidoras, lo que realza aún más la actuación de Schleper.

Con un tiempo de 1:31.37, mejoró su rendimiento respecto a Beijing 2022, donde terminó en el puesto 35.

Su participación fue histórica en múltiples dimensiones:

Mayor longevidad: es la mujer de mayor edad en competir en esquí alpino olímpico.

Representación mexicana: primera atleta en representar a México en tres ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno.

Abanderada: compartió el honor de portar la bandera nacional junto a Donovan Carrillo en la ceremonia de apertura.

El puesto 26 alcanzado por Schleper se convierte en la cuarta mejor participación mexicana en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, consolidando su legado como una de las figuras más emblemáticas del deporte nacional.