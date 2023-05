FORE! - Buenos días, estimados lectores, de regreso con comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro deporte favorito... y a propósito de nuestro deporte favorito, permítasenos expresar nuestro comentario respecto a la final del futbol mexicano entre Chivas y Tigres al respecto de una pregunta que surgió entre los panelistas de Tercer Grado Deportivo el pasado lunes: ¿Perdió Chivas o ganó Tigres?

Nuestra opinión es que todo se debió a las bancas que se tienen, ante un resquebrajado plantel Tigres echó mano de su millonaria banca mientras Chivas no tuvo a la mano los elementos necesarios para conservar una delantera de dos goles.

Esa es la gran diferencia y reflejan lo que se dijo por ahí de que tan grande es un equipo como lo es su banca.

Por lo demás, un gran papel del único equipo que conserva su mexicanísimo plantel y que llegó, pese a todo, a la gran final, lo inesperado...

No más, me sigo declarando chiva de corazón ¡y qué!....

DEL PADRE. – Los dos clubes de Mazatlán ya se aprestan a la celebración del Torneo del Día del Padre, tanto en el Campestre como en El Cid.

Como ya se ha hecho costumbre, en ambas localidades será en la modalidad de parejas o equipos integrados por tres jugadores, las fechas, igualmente como ya se ha hecho costumbre, primero el día 10 de junio en El Cid y luego, una semana después, el 17 en el Campestre.

Sólo esperamos la publicación de las correspondientes convocatorias y prepararnos para nuestra intervención en ambos eventos.

En el Campestre existe la seguridad de que el torneo tendrá un año más de celebración, sólo esperamos la confirmación de El Cid.

Las fechas ya están, esperamos las convocatorias que nos den los lineamientos...

TORNEO ALHMA. – Gran final para un gran evento, la planteada el domingo anterior por el Centro Hospitalario Alhma en las instalaciones de Estrella del Mar en donde concluyó la actividad de su segundo torneo de aniversario.

Una vez más el ausente principal fue el hole in one, sin embargo, debemos consignar que en esta ocasión como en los últimos años no se ha estado tan cerca de su realización, sobre todo en un hoyo extremadamente difícil como lo es el hoyo 16.

Aire en contra y la brisa marina en todo su esplendor, son obstáculos que han hecho prácticamente imposible para propios y extraños la consumación de un hoyo en uno.

Enrique Magaña Sánchez un jovencito de casi 18 años estuvo a punto de conseguirlo, sólo centímetros lo separaron del tiro fortuito que hubiese marcado el primero en la incipiente historia del Torneo Alhma.

Magaña Sánchez se acreditó de todas maneras el mejor disparo del torneo, así como un premio bastante jugoso en artículos deportivos.

Por lo demás, la totalidad de los premios destinados para hole in one, dos automóviles, un carrito de golf y un terreno en Sonterra II no tuvieron quien los reclame, será para la próxima.

Y en una ceremonia de premiación muy agradable, se hizo entrega de los premios a los ganadores de categorías, así como a los hacedores de las mejores aproximaciones al hoyo.

Y se viene el tercero, por allá por mayo del entrante 2024. Así de cerquita, la tradición continúa... eso es seguro...

PACIFIC GOLF CENTER. – No nos habíamos enterado, pero al realizar investigaciones y preparar un artículo para determinar la promoción en Mazatlán para el golf infantil y juvenil y en general de todo jugador, tuvimos conocimiento de la desaparición de Pacific Golf Center, el único centro que albergaba una academia y que estuvo al cargo, al final de sus días, por Juan Carlos Moreno y Bertín Ángeles.

El plazo se terminó por parte de los desarrolladores de los terrenos en donde estuvo asentado y por ello es que se reclamó y se tuvo que emigrar a otra parte.

Se prepara su re apertura, pero en terrenos cercanos as Sams Club por allá por el mismo rumbo, Marina Mazatlán, presumiblemente en septiembre.

Ojalá...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Y los que ya preparan su torneo de aniversario son los responsables del Hospital Marina Mazatlán, pese a que es temprano, ya están en vías, y con cambio de escenario, será en el campo Marina Mazatlán.

Pendientes de las noticias...

Y hasta aquí, seguiremos la semana venidera, primero Diosito. cuídese que nada le cuesta. Saludos...