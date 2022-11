MAZATLÁN._ Bien dice el dicho “que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla”. Y es así como siguiendo al pie de la letra ese refrán se alista Sergio “Tiburón” Velarde para cumplir la hazaña de cruzar a nado el Canal de la Mancha.

Con 57 años de edad, el popular “Tiburón” va en busca este 6 de noviembre de su sueño que no pudo cumplir a lo largo de la pandemia. “Ya estaba encaminado para buscar ese reto, pero pasó lo de la pandemia, hoy lo tengo que hacer porque el tiempo es hoy, por mi edad, tengo 57 años y no hay tiempo, es por eso que me preparé, me preparé de nuevo”, dijo Velarde previo a su partida de este fin de semana.

“No es fácil esto, es algo complicado te lo aclaro, pero tengo todo el entusiasmo y coraje, y la fe en Dios de lograr este reto”. El mazatleco suma en varios años bastantes travesías de horas nadando para presentar toda esa información certificada a las autoridades a la hora de ir por el objetivo de este 6 de noviembre. Sus horas de las travesías empezaron con dos horas, después cuatro y así se fueron dando con intervalos de dos horas hasta alcanzar las 24 horas de nado.

“Estas horas he estado nadando de manera escalonadas y en ascenso, así que tengo notariadas estas horas, registradas para cuando me las pidan para el canal. “Como ves son seis años de entrenamiento y este año lo volví a retornar, no ha sido fácil, pues he estado en hospital internado por tres días, debido a un banco de aguas malas que caí en un canal de las piedras blancas y un mundo de anécdotas que me han pasado, pero gracias a Dios aquí estamos”. Previo a su sueño, Velarde trabajó bastante en su preparación con entrenamientos saliendo desde Playa Norte a dar la vuelta a las Tres Islas por la parte posterior y regresar al punto de inicio. “Son más de 20 kilómetros en esa travesía, son trayectos de riesgo por las corrientes y aguas malas, quemadores, eso es algo que anteriormente ya realicé y fueron alrededor de ocho horas.