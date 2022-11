Con 57 años de edad, el popular “Tiburón” va en busca este 6 de noviembre de su sueño que no pudo cumplir a lo largo de la pandemia.

“Ya estaba encaminado para buscar ese reto, pero pasó lo de la pandemia, hoy lo tengo que hacer porque el tiempo es hoy, por mi edad, tengo 57 años y no hay tiempo, es por eso que me preparé, me preparé de nuevo”, dijo Velarde previo a su partida de este fin de semana.