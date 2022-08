“Siempre he dicho que quizás si hubiera ganado esa noche, todo me hubiera salido bien. Fama, dinero, y tal vez no hubiera funcionado bien entonces. Quizá podría haberme vuelto loco. No era mi momento. Así me lo tomo, no era mi momento. Me tomó unos días aceptarlo”, sostuvo.

Canelo se enfrentó a Maywather con tan sólo 23 años de edad y este último lo venció por decisión mayoritaria, pero el duelo no estuvo tan reñido como lo apuntaron en las tarjetas, pues Maywather estuvo por encima del mexicano en la mayoría de los episodios.

“Simplemente, se debió a la experiencia. Si comparo ese Canelo con el Canelo de hoy, son completamente diferentes. Sería una pelea completamente diferente ahora contra Maywather”, dijo Álvarez.