Amigo lector de Noroeste, hoy en día qué nos estará pasando a los padres de familia en México, no sé en el resto del mundo, pero en este País donde existe todo para salir adelante, con solo enseñarles principios, moral y ética a nuestros hijos, además de darles seguimiento, que se preparen aprendiendo oficios, que estudien lo que a ellos les guste (no lo force a estudiar lo que usted no hizo, pero sí busque orientación vocacional), que crezcan con necesidades, solo deles lo suficiente, para que ellos tengan la necesidad de superarse y sean suficientes mínimo para ellos mismos (que sean “todo terreno”, que se quiten el mote de “generación de cristal”, que aprendan a trabajar para gastar, y no a gastar sin trabajar). Por favor padre de familia, dele herramientas a los hijos y sean emprendedores.

A lo largo de la vida de cualquier ser, existen cambios desde fisiológicos, patológicos y psicológicos, estos cambios se dan en cualquier etapa de la vida, también se presentan algunas alteraciones, a las que se le llaman simuladores de tumores, que puede pasar asintomáticos y descubrirse como hallazgos incidentales.

Otros se diagnostican cuando se presenta la sintomatología, entre estos tenemos los quistes sinoviales o gangliones, estos se originan en el revestimiento sinovial de las vainas tendinosas o de la articulación misma. Las posibles causas son traumatismos, inflamación y degeneración, estos quistes pueden tener consistencia dura, firmes, con o sin dolor. Su tamaño puede variar, también pueden desaparecer sin causa aparente y volver a aparecer, en el caso del quiste Baker éste, de no tener los cuidados necesarios, puede crecer a tal grado que la movilidad de rodilla se ve afectada.

Otro que simula un tumor son los aneurismas, donde es más frecuente esta alteración son los poplíteos, y pueden confundirse con quistes o tumores en esa zona de la rodilla. El dolor o una masa es el síntoma cardinal de presentación, para el diagnóstico de certeza se indica angiografía, sonografía, estudios con Dopler, resonancia magnética, tomografía computada, ayudan para hacer el diagnóstico diferencial con un tumor.

La miosotis osificante es otra alteración que puede simular un tumor, ésta lo más frecuente es que sea secundario a traumatismos de los tejidos blandos y puedan inducir a miosotis osificante localizada, una formación heterotópica de hueso y cartílago. Donde más se le encuentra es cerca de la articulación o en relación a la cápsula articular lo que puede simular tumores osteoblásticos. Ocasionalmente la miosotis osificante puede aparecer sin traumatismo en pacientes parapléjicos o con lesiones craneanas.

Otra alteración es la sinovitis vellonodular pigmentada, ésta es un trastorno proliferativo de causa hasta hoy poco clara, algunos afirman que es de tipo inflamatorio, otros que es neoplásico, lo que es cierto es que hay que cuidarse.

Su principal característica es que la proliferación es localizada o difusa de la membrana sinovial, puede diseminarse para involucrar el hueso subcondral. Puede haber un componente de tejidos blandos cuando se presenta más allá de los confines de la cápsula articular, simulando un tumor de tejidos blandos, donde es más frecuente es en las articulaciones pequeñas de manos y pies, de las articulaciones grandes la que tiene mayor probabilidad de afectarse es la rodilla. La sinovitis vellonodular pigmentada es típicamente monoarticular.

Una vez hecho el diagnóstico de certeza, de cualquier pseudo tumor o simulador de tumor, el manejo va a ser conservador, manejando la sintomatología, pero si de éste no se obtiene los resultados esperados, se debe recurrir a la cirugía. Ejemplo de esto son los quistes que cuando son grandes y afectan la función fisiológica de la parte afectada se deben de retirar. Existen alteraciones de carácter psicológico, que es tan real la sintomatología que hasta el médico puede confundirse, por lo que hay que hacer equipo con el psicólogo clínico, con el psiquiatra, con el psicoanalista, pero que se le dé solución al problema, o cuando menos que el paciente mejore la calidad de vida.