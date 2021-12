Sistema Cardiorespiratorio (1 de 2)

Amigo lector de Noroeste, el hablar del sistema cardiaco y respiratorio, es porque estos dos sistemas trabajan en “equipo” al igual que el circulatorio en las actividades físicas sean éstas deportivas o no. Al igual que el resto de los sistemas y órganos, son fundamentales para la salud del individuo, por tanto, se debe tener cuidado que al iniciar con una carga de trabajo se tenga la mejor condición física y de salud para dicha actividad, o que el entrenador de cargas aptas a la condición física, pero en caso de que no se cuente con un profesional de la cultura física, hay que tomar en cuenta esto; al realizar cualquier actividad sea de la vida diaria o disciplina deportiva, esta actividad no debe cansar, fatigar ni dolor. De seguir este autocuidado la mayor probabilidad es que usted tenga éxito en su emprendimiento.

Fisiología del corazón, a este órgano también se le conoce como bomba cardíaca, debido a que su función primordial es bombear sangre a todo el cuerpo; para llevar a cabo esto lo hace mediante un movimiento que se traduce en lo que conocemos como latidos. La frecuencia cardíaca es el número de latidos que tenemos en un minuto. En condiciones normales, la frecuencia cardíaca fluctúa entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60, se le denomina bradicardia, y cuando es mayor de 100 taquicardia, lo ideal de la frecuencia cardiaca es de 70 +/- 10 latidos.

La principal causa de taquicardia es la actividad física, pues al realizar un ejercicio aumenta la demanda de oxígeno por parte del tejido muscular y es mediante el aumento de la frecuencia cardíaca como se aporta la sangre con sus nutrientes que necesitan, en este caso el músculo. Otra causa por lo que aumenta la frecuencia cardíaca es en los estados emotivos, en los cuales se libera una sustancia llamada adrenalina (que es producida principalmente en las glándulas suprarrenales), la cual actúa sobre el corazón, incrementando su frecuencia, así como la fuerza de contracción. Otro efecto de esta sustancia es el producir vasoconstricción (disminución del calibre de los vasos).

La bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, por debajo de 60 latidos y la encontramos principalmente en deportistas, pues el ejercicio fortalece al corazón y produce un crecimiento de éste (hipertrofia) con lo que en reposo necesita menos latidos para satisfacer las demandas corporales. La frecuencia cardíaca está regida por una estructura denominada marcapaso cardíaco o nodo senoauricular, el cual se encuentra localizado en la aurícula derecha en el sitio de la desembocadura de la vena cava superior.

Para entender el “trabajo” del corazón se usan algunos términos como son: Gasto cardíaco, éste es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. En condiciones normales el gasto cardíaco de un adulto es de aproximadamente cinco litros en reposo.

Ciclo cardíaco, para llevar a cabo su “trabajo” el corazón lo hace en ciclo el cual se divide en sístole y diástole; la sístole consiste en la contracción del corazón (principalmente ventricular), en esta fase ocurre el vaciado de sangre. Es la expulsión o eyección de la misma por el ventrículo. La diástole, es el evento contrario a la sístole; ocurre una relajación del corazón, se lleva a cabo el llenado de sangre del ventrículo. Ambos eventos (sístole y diástole) se manifiestan mediante los sonidos del latido cardíaco que son dos: uno fuerte y uno débil. Corresponde a la sístole el sonido fuerte o primer ruido, y a la diástole el segundo ruido o más débil.

El sonido que se produce en el ciclo cardíaco es debido al cierre de las válvulas del corazón. En la sístole se cierran las válvulas auriculoventriculares y se abren las sigmoideas. En la diástole se cierran las sigmoideas y se abren las auriculoventriculares.

Bien, también desde esta columna le invitamos a seguir con las recomendaciones del Sector Salud. Lávese las manos seguido, use cubreboca, guarde sana distancia de dos metros o más, no salga a lugares conglomerados, si tiene que salir de casa cuídese. Recuerde que usted PUEDE LLEVAR LA MUERTE A SU CASA. Haga caso, qué le cuesta.