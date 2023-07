“Ha sido una buena decisión y buena iniciativa por parte de las supervisiones de Educación Física, el Isde, hacer este tipo de eventos para poder capacitar a más entrenadores, certificarlos y que este deporte fluya más y se conozca en otros municipios”, dijo José Almodóvar Alcalá, uno de los entrenadores certificados.

“La verdad bastante (ha servido), desde siempre he entrenado con entrenadores o sola y muchos de los movimientos que yo hacía no están correctos y al tener a alguien capacitado que nos manda la federación, me ha servido demasiado, y se lo puedo comunicar a mis demás compañeros, para que ellos perfeccionen estos movimientos tan importantes y básicos”, puntualizó la deportista Karen de la Rosa.