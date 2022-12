Sueño y salud

Amigo lector de Noroeste, el ser vivo donde pertenece el ser humano, tiene su ciclo circadiano, y es éste donde el sueño juega un papel importante en el descanso del ser humano. Es sabido que todos los días el cerebro pasa de un estado a otro, de la conciencia al sueño.

Cuando el cerebro está despierto, reconoce su entorno y puede pensar intencionalmente, para cumplir con las exigencias de la vida diaria. En el sueño, su actividad se reduce y los patrones de pensamiento se desconectan casi por completo del mundo excterior. El sueño permite que el cuerpo descanse, pero, sobre todo, le da tiempo al cerebro para clasificar y guardar la información acumulada durante el día. Son los neurotransmisores los encargados de activar la conciencia y el sueño. Estas sustancias químicas se fabrican y liberan desde el sistema reticular activador, un regulador situado en el tallo encefálico, en la base del cerebro.

El descanso en el humano es necesario, para la recuperación de fatiga, cansancio, humor, etcétera, si esto se logra, también va a repercutir en la salud del individuo ya su sistema de alerta se mantiene en las mejores condiciones. Cuando está despierta una persona, su cerebro se ocupa de un torrente de datos sensoriales del interior y el exterior del cuerpo. Para hacerlo, las neuronas asociativas tienen que trabajar con una eficacia máxima. Este nivel de actividad se debe a las neuronas del sistema reticular activador, que atraviesan la corteza cerebral (la parte “pensante” del cerebro), donde liberan acetilcolina, un neurotransmisor que ayuda a concentrarse y estar alerta.

El cerebro usa otros neurotransmisores, uno de los cuales es la serotonina, que acciona el sueño y afecta también al estado de ánimo. Otro es la dopamina, que ayuda a regular a los movimientos. Los enfermos de Parkinson tienen un nivel bajo de dopamina, lo que les provoca debilidad y temblores musculares.

Sueño y descanso, estos dos factores son importantes en la salud del individuo, como en las acciones a realizar pos descanso y sueño, cada persona necesita una cantidad de sueño diferente. Los adultos suelen dormir entre siete y ocho horas al día, pero sus cuerpos necesitan menos de la mitad de ese tiempo; los bebés y niños pequeños, sin embargo, necesitan mucho más. Los científicos no saben con precisión por qué el cerebro necesita dormir, pero lo más probable es que se deba a que la falta de distracciones externas le permite “ordenar” el interior para facilitar el almacenamiento en la memoria. Al dormir, el cerebro está parcialmente alerta, y un sonido o movimiento inesperado lo despertará inmediatamente.

Los patrones del sueño, para que éste sea normal, hay dos tipos de sueño que se suceden. En el primero, el sueño es lento, el sujeto se mueve, pero su actividad cerebral se reduce a un nivel muy bajo. En la fase REM (Movimientos Oculares Rápidos), el cuerpo se queda inmóvil, pero los ojos se mueven con mucha rapidez. La mayoría de los sueños se tienen en la fase REM. Si usted descansa y duerme bien su salud tendrá un factor a favor de una buena calidad de vida, y optimización de sus actividades.

También desde esta columna le invitamos a que no baje la guardia, no le dé tregua a las enfermedades y menos a la pandemia, cuídese, festeje en su casa, diga no a las aglomeraciones, lávese seguido las manos, mantenga sana distancia, use cubreboca. Cuídese, qué le cuesta.