Amigo lector de Noroeste, la atención del paciente, sea en hospitales públicos o privados, qué comentario le merece la atención médica, porque déjeme decirle que el profesional de la medicina sea este médico, enfermera o cualquier personal que sea parte de la comunidad médica, sus estudios de manera general según sea el área donde estén laborando, la licenciatura lleva una currícula de materias del área de la salud todas tendientes a conocer tanto la fisiología como la fisiopatología y como tratarlas, siempre bajo el lema de no causar daño.

Luego entonces la medicina general siempre las bases en promedio van a ser las mismas, ya con los posgrados en medicina el profesional se hace más especifico, es cierto que la experiencia cuenta, pero las nuevas generaciones como las viejas generaciones tienen que hacer su trabajo y mejorar el mismo para una buena atención al paciente, sea en hospitales, clínicas o consultorios sean estos públicos o privados, que la ética siempre permanezca.

Por ejemplo, en la actualidad, en las tendencias en la atención a la salud se están dando cambios que se presentan en el ámbito nacional e internacional, los cuales inciden en la práctica de la atención a la salud. Factores políticos, económicos y sociales que, entre otros varios, modifican el fondo, pero sobre todo la forma del ejercicio de la profesión médica.

Diversos investigadores como los doctores Enrique Ruelas Barajas y Antonio Alonso Concheiro enumeran varias tendencias que en la actualidad se están dando en la medicina y su aplicación, dentro de estas están: acumulación (polarización) epidemiológica. Énfasis en la prevención sobre la curación. Desarrollo tecnológico hacia el nivel molecular y hacia procedimientos no invasivos. Resurgimiento de la bioética. Aumento de la visibilidad de medicinas alternativas. Mayor exigencia del consumidor. Modificación de la mezcla público-privado. Incremento de la competencia entre organizaciones y profesionales. Mayor regulación del mercado. Mayor necesidad y exigencia de información sobre el desempeño de organizaciones y profesionales. Calidad y eficiencia como imperativos. Necesidad de coaliciones de proveedores. El ocaso del hospital moderno. Profesionalización de los directivos de organizaciones de atención médica. Incremento de las telecomunicaciones y las tecnologías de información. Nuevos materiales en la práctica médica. Modificación en el patrón de ejercicio profesional del médico. Nuevo balance entre especialistas y médicos generales o familiares, etcétera.

El médico debe ser ético en la práctica médica ya que esto denota fundamentalmente principios y conductas concernientes a la práctica médica, tendientes a calificar lo correcto o incorrecto de la actividad diaria realizada por los profesionales de la medicina. Por su parte, la ética médica en el campo de la economía de la salud se refiere de manera principal a la aplicación de dichos principios para evaluar los logros de una sociedad por alcanzar un desarrollo más equitativo, solidario y con mayor justicia social, en donde la salud de la población sea parte esencial.

En México es importante contar con un marco conceptual que permita esclarecer la relación entre los determinantes de la salud, el desarrollo económico y el desarrollo humano. Si vemos a nivel mundial se tiene a México que los indicadores de salud a nivel regional en un rango de desarrollo intermedio en salud.

El ser humano por naturaleza (no todos), nunca es culpable, la culpa la tiene otro, esto también aplica en la medicina. “Si se alivia fue Dios (que es válido), si no el culpable es el médico”, pero usted debe estar consciente que en su salud el único responsable usted, ¿por qué? El hombre como tal, desde la concepción debe moverse, ya en la vida extrauterina este movimiento (actividad física debe continuar), otros factores como la alimentación e hidratación de calidad, cuidarse de los factores externos, etcétera, también deben estar presentes toda la vida. En el caso de los deportistas que sus entrenamientos y competencia sean de calidad no de cantidad, de ser posible contar con seguridad social, porque no hay dinero que alcance en una enfermedad. Así que a cuidarse.