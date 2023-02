FORE!. - Buenos días, estimados lectores, un gusto encontrarnos de nuevo en este espacio con los comentarios de los acontecimientos por registrarse en el ambiente que nos encanta, el golf...

LOS PEQUES. – Tal como lo comentamos en nuestra anterior entrega, este fin de semana en Los Mochis se realizará la sexta etapa de la Gira Sinaloa de Golf Infantil y Juvenil que llega a su final después de seis meses en los que tuvimos acción en las tres ciudades más importantes de nuestro estado.

Alrededor de 40 golfistas estarán participando en esta etapa que inicia el viernes con la ronda de práctica, sábado y domingo tendrán sus jornadas de golf con recorridos de 18 y 9 hoyos para las diferentes categorías en acción y al final, en un evento especial, se hará entrega a lo mejor del golf sinaloense, entre lo que destaca el Campeón de Campeones, premios establecidos este año para los tres mejores jugadores de la Gira que se definirán de los que hayan captado la mayor cantidad de puntos en las seis etapas, y además, la premiación individual en la etapa, la entrega al equipo monarca, la Copa Challenger que indudablemente y salvo una tragedia, pertenece a Los Mochis, el equipo anfitrión que destaca con una diferencia de alrededor de 35 puntos a Mazatlán, su más cercano seguidor.

Esto lo hacemos en función de que la disputarse alrededor de 80 puntos, para nuestro gusto es prácticamente imposible que se le quite más de 40 puntos al anfitrión y que éste no consiga alguno, simplemente en la categoría 10-11 años no tienen rival, ahí nada más son 9 puntos a su favor.

En fin, un fin de semana muy movidito que culmina la jornada 2022-2023 del evento que busca promover el golf infantil y juvenil en nuestro estado.

La siguiente parada será en Tijuana, del 31 de marzo al 2 de abril, en el Campeonato Regional a donde confluirán alrededor de 40 sinaloenses que buscan un lugar para integrar el equipo representativo de Zona Pacífico para el Interzonas a efectuarse en nuestro puerto por allá por el 22 de abril.

Ya dijimos que sería muy factible la presencia de Lorena Ochoa en ese torneo que a nivel nacional tiene como corolario la realización de las giras en las zonas que se integran en territorio nacional.

Por lo pronto, vámonos este fin de semana a Los Mochis... ya comentaremos los resultados...

EL CID AMISTOSO. – Este sábado en las instalaciones de El Cid resorts se realizarás el tradicional Torneo de la Amistad que con motivo del Día de San Valentín, reúne a una buena cantidad de golfistas.

El evento se efectuará por parejas en un formato a gogó que se integrarán de acuerdo con el sentir de los participantes y para promover la buena relación entre los golfistas de Mazatlán.

O sea que tiene carácter de abierto y el costo por participar en el evento es de 900 pesos para los invitados y 500 pesos para socios. Con derecho a torneo, en el caso de los invitados tendrán opción de utilizar carrito de golf compartido.

Podrán integrar las parejas a conveniencia para disfrutar de un buen campo con premios ex profeso, así como derecho a jugar y a bebidas en el trayecto de los 18 hoyos de recorrido.

Les invitamos a participar en el torneo que iniciara por escopetazo a las 10 de la mañana. Más informes en el pro shop...

Por allá nos veremos... aunque sea en adhesión ya que nosotros tenemos que trasladarnos a Los Mochis para la final de Los Peques...

Pero desde luego que colaboraremos con la causa... Adelante partner Sergio Escutia... saludos...

Memo villa. – Muy adelantados los previos de organización del tradicional Memo Villa Memorial que este año se efectuará el 27 de febrero en las instalaciones de El Cid Resorts y que, como todos los años, espera la participación de más de 100 jugadores que hacen posible el funcionamiento del Centro Comunitario Familia.

Recuerden que en dicho centro, ubicado en el corazón de la colonia Genaro Estrada se da servicio para más de 60 niños a los que se les asiste con alimentación y educación de lunes a viernes, jóvenes con actividades deportivas y adultos con actividad deportiva y asistencia social.

Nuestra invitación para que nos apoyen.

Y hasta aquí, seguiremos la semana venidera, primero Diosito. Cuídese que nada le cuesta. Saludos...