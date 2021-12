Tiger está de vuelta

FORE. – ¡Buenos días!, qué gusto encontrarnos de nuevo en este espacio, máxime que nos encontramos en el umbral de la fiesta de la natividad de Jesucristo, por lo que deseamos de todo corazón a todo mundo que la pase bien, aunque desde luego eso no será posible por lo que ya sabemos, en principio que no todo mundo tiene los recursos como para festejar e incluso poder ingerir algo en la cena navideña y luego por el ya conocido (por muchos) virus que afecta a millones de personas a nivel mundial y que todo parece indicar, viene por la cuarta...Ola...Ni modo, pero mientras tanto...FELIZ NAVIDAD!!!!...

LOS WOODS. – Vaya espectáculo que nos tocó presenciar en el desarrollo de un torneo de celebridades que se celebra en Florida y que contó con la participación de luminarias del golf, como Gary Player, Lee Treviño, de los más conocidos, así como de Tiger y su hijo, que dieron de qué hablar.

Y la verdad es que no nos cansamos de presenciar ese espectáculo que derivó en el nacimiento de un astro, que prácticamente será la continuación al reinado impuesto por Tiger y que está en estos momentos en un compás de espera en una franca recuperación de un accidente que por poco lo aleja definitivamente del mundo de los bastones de paga.

Con una sensible cojera de su pierna derecha, Tiger se hizo acompañar de su hijo Charlie Axel Woods que mostró a sus 12 años, los tamaños para suceder en un futuro no muy lejano a su famoso padre.

Esa es una predicción que se hará realidad, es indudable...

Por cierto, le vimos un solo error en el green, un putt de alrededor de 3 metros que no embocaron y que les hubiera dado cuando menos la esperanza de empatar la cima del torneo PNC Championship y que fue acreditado a John y John II Daly que por cierto rompieron arca de 26 abajo que prevalecía en anteriores eventos.

Un platillo fuerte que, si se lo perdió, fue algo de pesar... ni modo, nosotros sí lo disfrutamos...

ESTRELLA DE CARIDAD. – Recibimos la convocatoria correspondiente para la realización del Torneo Anual de Caridad que del 28 al 30 de enero del entrante año se efectuará en las instalaciones de Estrella del Mar. En la convocatoria se establecen los lineamientos que se seguirán en el torneo que, por cierto, reparte sus ganancias entre habitantes del vecino Barrón, el DIF Mazatlán y algunas instituciones de caridad, como el caso de Una Gota en el Océano.

Ya se dieron a conocer los pormenores del evento que repartirá alrededor de 7 millones de pesos entre unidades automotrices de lujo a hole in one y a un shoot out, premios a los mejores O’Yes, así como a los ganadores de las categorías que se establecieron.

Los registros ya se encuentran abiertos en un sitio web especial y que se anexa a la convocatoria que se nos hizo llegar vía whats app y que podemos compartir con mucho gusto con las personas a que lo deseen.

El interés ya se ha despertado a poco más de un mes de su celebración, como que los premios son muy interesantes.

La cuota es de 9,500 pesos por jugador.

El cupo es limitado, sólo 220 jugadores y recordamos que al año pasado la cifra se rebasó, por lo que hubo necesidad de crear lista de espera y varios se quedaron como el chinito...

Así es que, a apartar su lugar, yo ya lo tengo, y ¿usted? Adelante mis valientes...

JAIME GONZÁLEZ. – Ayer martes por la mañana se realizó un mini torneo al que se invitó a los amigos golfistas de nuestro bien recordado amigo y compañero de grupo Jaime González.

De acuerdo con nuestras noticias, se trató de un convivio con el que, además, se deseó por la pronta recuperación de otro gran amigo, el almirante Carlos Martínez de Anda, que por cierto ya se encuentra en su domicilio en la ciudad de México y con visos de franca recuperación.

Vayan nuestros mejores deseos para “Ya sabes quién” Carlitos junto con nuestros compañeros de juego que, por la tarde de ayer mismo, se reunieron en el domicilio de Emilio Goicoechea para degustar sabrosa comida y convivio en ristre.

Una grata camaradería, desde luego...

Y recordaremos siempre al gran Jaime que nos unió como uno solo en un grupo bien compacto...

NAVIDAD. – Una vez más, nuestros mejores deseos porque todo mundo disfrute de paz, tranquilidad y buenos deseos junto con sus respectivas familias, para nuestros lectores lo mejor de lo mejor y para los golfistas que les amanezcan varios hole in one.

Sobre todo en el próximo evento de Estrella del Mar que la verdad sí vale la pena “sufrirlo”...

Y hasta la próxima semana primero Diosito... cuídese que nada le cuesta... Saludos...