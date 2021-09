Torneo de Bandera, este sábado

FORE. – ¡Buenos días!, por aquí de nuevo con los comentarios de los acontecimientos más importantes de los últimos días... entre los que hay que destacar desde luego, es la infausta noticia que circuló el lunes anterior, el sensible deceso de nuestro amigo Ramón Alberto Monzón Carrasco, gerente administrativo de Noroeste Mazatlán...

EL SEÑOR MONZON. – Llegó en los albores de los 80’s en la llegada, a su vez, de este diario a Mazatlán en una aventura que prevalece hasta estos días, mayormente reforzado por la línea editorial que ha sido distintivo de este diario. El señor Monzón desde el inicio se hizo merecedor a respeto, nos tocó jugar juntos en su pasión, el beisbol y sobre todo, practicarlo. Realmente no tuvimos un acercamiento mayor con “el señor Monzón” como le conocimos todos, pero sí podemos presumir que convivimos en par de ocasiones a través del deporte y otras tantas desde su oficina en el edificio inteligente de Noroeste Mazatlán. A pesar de nuestra natural rivalidad, nosotros trabajábamos para El Sol del Pacífico, ya extinto, no fue escollo para que se dieran señales amistosas no sólo con el señor Monzón, sino con varias de las personas que aún permanecen activas.

Su partida, inesperada, aunque ya anunciada por él mismo, no deja de ser triste, pero en este caso, nos unimos a la tristeza que indudablemente aqueja a su familia con nuestros mejores deseos de pronta resignación divina.

Descansa en paz, Señor Monzón...

DE BANDERA.– Este sábado en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán, tendrá desarrollo el tradicional Torneo de Bandera al que se presume la asistencia de alrededor de 35 parejas que, este viernes quedarán listas y en velación de armas para el inicio de la contienda.

El evento dará inicio a las 9 de la mañana y las salidas se proporcionarán desde esa hora con grupo final a las 2.30 de la tarde, de manera que las parejas podrán acceder al horario que más les acomode, para el efecto, deberán reportarse con Paty o Agustín.

El sistema de juego será a la mejor bola, por parejas con handicap de 10% para las parejas categoría A y el 15% para parejas en la categoría B que se definirán de acuerdo con el handicap registrado de los jugadores.

Habrá premios para los ocupantes de los primeros puestos en ambas categorías, así como a las mejores aproximaciones a los hoyos par 3 que determine el comité organizador.

Al final de la justa se programó la entrega de los premios en el desarrollo de un mini convivio en el que se aplicará, desde luego, la sana distancia y los protocolos sanitarios a que haya lugar.

Hasta el momento, de acuerdo con los organizadores, se tienen alrededor de 25 parejas listas, los jugadores que no tengan sus compañeros ya definidos, podrán comunicarse con los organizadores para que les busquen a su partner.

El costo de inscripción es de 1500 pesillos por pareja. Ah, en el caso de los madrugadores, el desayuno se encuentra incluido...

EL CID. – Acusamos recibo de la convocatoria para su torneo patrio, del comité organizador de El Cid Resorts, misma que determina que el torneo se efectuará el sábado 18 de los corrientes a partir de la 1 de la tarde, por escopetazo.

El formato será a gogó por parejas con recorrido de 18 hoyos e una sola categoría. Cada pareja saldrá a jugar con su correspondiente handicap registrado.

Habrá premios para los ocupantes de los tres primeros lugares, así como a las aproximaciones a los hoyos par 3.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en las oficinas del pro shop a un costo de 750 pesos para socios, 950 para no socios y 500 pesos para los menores y juveniles.

Hay bastante entusiasmo por participar en la competencia en virtud de que El Cid ofrece en estos momentos un excelente campo.

Hay cupo todavía, los interesados pueden comunicarse al pro shop o con Adrián Salum.

ANCER. – Finalmente, al definirse el Fedex Cup con el Tour Championship en Atlanta, Georgia, Abraham Ancer firmó tarjeta total para 10 abajo del par de campo, seis golpes sumados a los 4 que tenía de ventaja al inicio de la justa, y se hizo merecedor a alrededor de 890 mil dólares por su noveno puesto, en la que fue tercera intervención que tiene como premio principal 15 millones de dólares al ganador de este evento en particular.

Ancer corona así un año más de éxito.

Por nuestra parte hubiéramos deseado que Carlos Ortiz, el otro mexicano en la Gira más importante del mundo se sumara a este torneo, pero su posición 48 le impidió hacerlo. Sólo los mejores 30 estuvieron.

Para la próxima, por lo pronto, ¡felicidades Turco!.

Y hasta aquí, continuaremos D.M. con más de nuestro deporte favorito la semana... Seguimos con nuestro llamado para cuidarnos, que nada nos cuesta...saludos y hasta pronto...