Amigo lector de Noroeste, cuántos de nosotros queremos vida saludable, pero la pregunta es qué estamos haciendo para tener este tipo de vida, por ejemplo, somos innovadores (porque nomás viene un extranjero y la gran mayoría piensa éste sí sabe), pero sepa que, si usted no es emprendedor, innovador, no tenerle miedo al éxito y el “fracaso” le sirva de experiencia, que su imaginación lo lleve a realizar; “inventar”, eso que se imagina, usted estará rumbo al éxito. Pero eso sí, no se sobrecargue, no caiga en el “ego”, comparta responsabilidades, no somos “todólogos”, sepa cuáles son sus fortalezas, pero también sus debilidades, ya que el equilibrio en las acciones de la vida son factor importante en la salud total del individuo.

Es cierto que tenemos que ser parte de la fisiología en nuestro paso por esta vida. Pero debemos estar conscientes que también existe la fisiopatología, por tanto, estamos expuestos a enfermedades, a las que debemos enfrentar con actitud y aptitud positiva.

La vida saludable de gran manera es “sentirse y estar bien”, pero para que esto sea factible debemos enfrentar varios factores, como es la dieta (lo que usted ingiere), el ejercicio físico (actividades de la vida diaria, y cualquier otra actividad física), este modo o estrategia de vida debe ser mientras el individuo esté vivo. Para dicha estrategia se utilizará un ejemplo práctico en que se combinen una dieta calórica adecuada (hiper, normo e hipocalórica), de acuerdo a la etapa de desarrollo y crecimiento de la persona. Esta dieta junto a un programa de ejercicio físico de preferencia aeróbico, el cual tiene como virtud mejorar la condición cardiorrespiratoria y la endocrino-metabólica, y por ende todo el sistema músculo esquelético, donde al mejorar la función de aparatos y sistemas en forma automática mejoran otros factores propios del ser humano como son: mejor relación y convivencia social, su salud mental es buena, su estado psicológico, estado inmune, rendimiento laboral y deportivo, por tanto su vida de relación lo lleva a una vida saludable.

Es importante el convivir con personas “no tóxicas” para su plan de vida, así como el no caer en “egos” (envidias, celos, rencores, cualquier emoción negativa para su proyecto de vida), ya que, si lo logra, su defensa y resistencia a las agresiones externas e internas serán su mejor “arma” en su calidad de vida, sólo recuerde que no existen superhombres ni supermujeres, sólo aceptar que si se autorrespeta tendrá su resultado el día de mañana.

Para una vida saludable, implican varios factores como medio ambiente, alimentación e hidratación, actividad física, genética, etcétera. Por ejemplo, para una persona con exceso de peso se toma en cuenta tanto la alimentación como la actividad física, un protocolo utilizado es el siguiente: dentro de este protocolo debemos recordar que por cada sesión de entrenamiento (45 a 90 minutos) en persona ya entrenadas lo adecuado es realizar una actividad física moderada con una pérdida de 200 a 500 kcal / por sesión, garantizando una entre 800 y 2000 kcal/ semana (lo ideal es realizar de cinco a siete sesiones por semana), una vez alcanzada la meta se debe mantener la cultura alimenticia y de actividad física durante todo la vida.

Para saber la cantidad de nutrientes de acuerdo a la actividad física, edad y sexo del individuo existen varios protocolos, entre éstos se tiene el de Harris Benedict, todos son buenos, lo que garantiza un buen final es el paciente que siga las indicaciones, para la actividad física va a ser de acuerdo a la maduración del entrenado y su condición física y de salud, la salud orgánica junto con el “paciente” participa un equipo multidisciplinario.

En la revisión del “paciente”, se tienen que tomar en cuenta diferentes variables como peso, Índice de Masa Corporal (IMC), circunferencia abdominal, porcentaje de grasa corporal, presión arterial, consumo máximo de oxígeno, hemoglobina, glucemia, colesterol total, c-LDL, c-HDL, triglicéridos, índice colesterol/c-HDL, ácido úrico, etcétera, a estos estudios aunados a la historia clínica, funcionamiento de órganos y sistemas, se inicia el programa como meta debe ser una vida saludable.