“Buenas tardes Canelo, mi nombre es Cipriano Bocanegra Rodríguez, tengo 65 años. Hace dos años, el 3 de febrero del 2020, tuve un accidente de alta tensión por el cual me quitaron mis manos, como ves me las amputaron. La finalidad de este video es pedirte de favor, si me puedes firmar estos guantes que tengo abajo de mis muñones para poderlos subastar, ya que los costos de mis prótesis son elevados y no están dentro de mis posibilidades”, relató.