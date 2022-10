Viene con todo el Anual de El Cid

FORE!. - Buenos días, estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de nuestro entorno, no sin antes unirnos a la pena que embarga a las familias de nuestro amigo Miguel Angel Olmos, conocido tenista de la localidad, ex trabajador, pensionado, de la CFE, gran jugador perteneciente a las filas murallenses además de Oscar Mario González, de quien a lo mejor no resulta conocido pero fue de los fundadores de la causa panista en Mazatlán, de aquella tropa que luchó por sus ideales y dejó recuerdos en varios sectores de la población.

Para sus familiares vaya nuestro sentido pésame y nuestro abrazo solidario...

EL CID. – El plazo para el registro oportuno para los jugadores que intervendrán en el Anual Internacional de El Cid y tener derecho a la participación en una rifa de 100 mil pesos, concluyó el 15 pasado, pero de acuerdo con las noticias que proceden precisamente de la tesorería, el registro de jugadores anda por los 200.

Eso quiere decir que tendremos una vez más, torneo con casa prácticamente llena, como se ha estilado prácticamente en todos los eventos que se desarrollan, como que los jugadores tienen hambre por participar en torneos de golf en donde la premiación es millonaria, sobre todo.

Aunque en algunos que pueden calificarse como “caseros” también no se anda por otra ruta, los golfistas acuden a llenar el field.

El evento se inicia el viernes 11 de noviembre y culmina el domingo 13 pero antes, desde el lunes, se permiten rondas de práctica a los que pagaron su boleto por estar presentes en el torneo y no son pocos los que aprovechan el green fee con sólo el pago de carrito.

Bueno, no es para menos el interés que ha despertado el torneo ya que son más de 3 millones de pesos los que se distribuirán entre los ganadores entre ellos lujosas unidades automotrices, reparto de dinero en efectivo y artículos propios para los golfistas a los hacedores de hole in one o bien los acercamientos a la bandera.

El premio de 100 mil pesos mediante rifa para los madrugadores además de muchas sorpresas y la atención que se brinda a todos los asistentes... eso es algo único...

Por eso hay que vivirlo, con la esperanza de llevarse uno de los atractivos premios a casita...

Y todavía quedan algunos lugares para los que aún no se reportan...

CANACINTRA CON CAUSA. – Quedamos de asistir a la realización del Torneo Canacintra con causa que se organizó y llevó a efecto el pasado fin de semana en Los Mochis, pero circunstancias especiales nos impidieron acudir a esa importante (para nosotros) cita, entre ellos la resolución de un asunto jurídico que nos trae de cabeza.

En fin, el reporte es que tuvieron casa llena, los 78 jugadores que se tenían contemplados para acudir a disputar los atractivos premios se hicieron presentes, todos menos uno, yo.

Total, que el resumen fue de un gran ambiente, como lo brindaron las atenciones que se tuvieron en obsequios de comida y regalos para los asistentes y sus invitados.

Un gran evento que sirvió para recolectar fondos para una buena causa, de ahí el nombre del evento. Y repetirá el próximo año, eso ni dudarlo, los dirigentes están muy contentos por el éxito obtenido.

Por nuestra parte los deseos son que esos éxitos se sigan sumando. Muy bien...

MARINA HOSPITAL. – Otro de los eventos en el que nos pusieron falta fue el realizado con motivo del noveno aniversario del Hospital Marina Mazatlán efectuado en las instalaciones de Estrella del Mar.

Santiago Quirarte, director de Golf del complejo de la Isla de La Piedra nos comentó que fueron 102 los golfistas que acudieron a la cita, por lo que se sobrepasó el número de asistentes que se tenía como meta.

Y no es para menos ya que el entusiasmo de nuestro partner Alfredo Mojarro ha cundido y se cosecha lo que se ha sembrado.

Y al final de los 18 hoyos de recorrido, no cesamos de comentar el formidable ambiente que priva en la ceremonia de premiación y el convivio implícito que se lleva a efecto.

Y en donde las famosas tortas ahogadas ruedan como rodó la doña blanca durante poco más de 5 horas en que los golfistas hicieron su recorrido.

Felicidades a los organizadores por el éxito obtenido y adelante con la celebración de 9 años al servicio de la comunidad.

Saludos, amigos doctores de la plantilla de Marina Mazatlán.

Y hasta aquí, nos encontraremos la semana próxima, Dios mediante...