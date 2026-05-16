La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el cambio en la dirección de Pemex no está vinculado con incidentes como el derrame de hidrocarburos que se registró en el Golfo de México ni con otros eventos operativos recientes, sino que corresponde a un relevo planeado dentro de la empresa tras la salida del académico Víctor Rodríguez Padilla, a quien reconoció por su papel en la reestructuración interna, la integración de la petrolera, la reducción de su deuda y la planeación estratégica de mediano plazo.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria también reiteró el anuncio hecho el jueves sobre la designación de Juan Carlos Carpio, quien asumirá el relevo para dar continuidad al proceso de transformación administrativa y financiera de la empresa productiva del Estado.

El planteamiento se dio en respuesta a una pregunta sobre si el cambio en la dirección de Pemex había estado relacionado con incidentes recientes en la operación de la empresa, entre ellos el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México que se registró en febrero pasado.

La Mandataria rechazó esa relación y reiteró que la decisión fue previamente definida en el marco de la reorganización de la petrolera.

“No, no tuvo que ver con eso. Ayer lo expliqué en el video, un video largo que subimos. Víctor Rodríguez Padilla lo conozco desde hace mucho tiempo. Fuimos colegas, estudiamos juntos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, estudiamos física, también la misma maestría. Él después se fue al doctorado a Francia, yo me fui a Estados Unidos, regresamos y colaboramos mucho juntos, tenemos varios artículos publicados juntos en mi época de académica y cuando gané la Presidencia de la República lo invité. Le dije: ‘Ayúdame, incorpórate’, porque es un gran técnico, conoce petróleo, conoce electricidad, es el mayor experto en contratos de petróleo que hay en México”, dijo.

Y añadió: “Me dijo que sí, pero que era académico y quería ayudar un tiempo, no quedarse los seis años. Me dijo un año y medio. De hecho, me dijo un año al principio y luego le dije que se quedara más tiempo. Se quedó año y medio y después me dijo que quería regresar a la academia. Entonces le dije que se fuera al Instituto de Energías Limpias, que es parte de la Comisión Federal de Electricidad”.

Señaló que durante su gestión, Rodríguez Padilla avanzó en una reorganización profunda de la empresa, particularmente en el proceso de integración interna.

“Les voy a dar algunos datos importantes de los logros de Pemex en este año y medio. Primero, las partes jurídicas. Había subsidiarias. Pemex estaba dividido como en tres subempresas y Víctor lo que hizo fue unir en una sola empresa con su integración vertical. Eso requiere bastante trabajo, no solamente administrativo, sino de campo y de inclusión de todos los que son parte de Pemex”.

La Mandataria agregó que el proceso de reestructuración implicó cambios administrativos y operativos de gran alcance, incluyendo la eliminación de esquemas previos de organización interna y la adaptación de la empresa a nuevas condiciones legales y fiscales.

En materia financiera, Sheinbaum señaló que durante el periodo de gestión de Rodríguez Padilla se logró una reducción relevante del endeudamiento de la empresa, como parte de un trabajo conjunto entre Pemex, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía.

“El Presidente López Obrador bajó como 10 por ciento la deuda de Pemex y nosotros la bajamos en otros 20 mil millones de dólares. Es un trabajo conjunto entre Pemex, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Energía. No es cualquier cosa generar esta condición para poder darle mayor viabilidad financiera a la empresa. Se resolvió un problema de pago a proveedores que tenía un rezago”.

De acuerdo con la explicación presidencial, otro de los componentes centrales del periodo fue la construcción de una planeación estratégica de mediano plazo para la empresa, que incluye metas mensuales y un sistema de seguimiento de ingresos, egresos y objetivos por áreas.

“Una parte muy importante es que Víctor coordinó una planeación estratégica de Pemex de mediano plazo. Tenemos un documento y una base de datos de cuáles son los ingresos de Pemex, cuáles son los egresos de Pemex, cuáles son las metas de Pemex cada mes y cómo llegar a esas metas en cada una de las áreas de Pemex. Esa planeación estratégica la hizo Víctor, ayudado por todo el equipo y la Secretaría de Energía”.

Sheinbaum también describió los retos que enfrenta la empresa en los próximos años, entre los que incluyó la consolidación de la producción petrolera, la exploración de nuevos campos, la transición en el sector de gas natural, la transformación del sistema de refinación y el desarrollo de la petroquímica y los fertilizantes.

La Presidenta añadió que también se contemplan proyectos de cogeneración y aprovechamiento de infraestructura existente, así como el uso de instalaciones para nuevas funciones energéticas.

En relación con el relevo en la dirección general, Sheinbaum explicó que la designación de Juan Carlos Carpio responde a su participación previa en el proceso de reorganización de la empresa y a su conocimiento de las áreas financieras y operativas.

“Juan Carlos Carpio durante año y medio ha estado trabajando en la empresa, conoce más sobre todas las áreas desde la perspectiva financiera. Él ayudó a todo el proceso de consolidación de la empresa como una sola empresa. Tenemos el reto ahora de quitar las filiales de Pemex, que solamente queden cuatro o cinco de 40 que tiene, y eso lo ha venido haciendo Juan Carlos. Por eso tomé la decisión de proponerlo al Consejo de Administración, porque ya tiene año y medio trabajando en todo este proceso y tiene una visión integral sobre la empresa”.