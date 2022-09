$!A Guadalupe lo esperan sus tres hijos en Escuinapa; su familia marcha por su desaparición

ESCUINAPA._ A Guadalupe Pardo Mariscal lo esperan tres niños en casa, quienes no duermen bien desde que su papá forma parte de una ficha que lo coloca como desaparecido.

El mismo día que no supieron de él, decidieron empezar a buscarlo, les confirmaron que el 20 de agosto habían salido el ex dirigente y él hacia La Concha a trabajar, a las 10:00 de la mañana.

“No estaba generando dinero la cerrajería, por eso decidió aceptar el trabajo en la parcela con el ‘profe’ Amílcar, pero el sábado nos dijo que sería el último día de trabajo. Iba a ir porque ese día le pagaría, desde entonces los niños no duermen esperando a su papá”, expresó uno de sus familiares.

Por ese motivo aceptó ir a trabajar en una parcela hacia la sindicatura de La Concha, acompañando al ex dirigente ganadero Amílcar García, quien también esta desaparecido .

En los últimos días el negocio no iba bien, venía el regreso a clases y con tres hijos menores, tenía que buscar cómo comprar lo que requerían, relataron sus allegados, quienes este sábado se sumaron a marcha por la desaparición de Arturo Jiménez , para exigir también el regreso de Guadalupe.

En su búsqueda supieron que el vehículo fue encontrado quemado y baleado en la parcela donde presuntamente estaban trabajando, pero no saben más, pues desde entonces desconocen su paradero.

“La camioneta estaba quemada y baleada, los cuerpos gracias a Dios no estaban, por eso hemos pedido que se investigue bien, que se busquen rastros, porque a los niños no tenemos respuesta que darles, ellos preguntan que dónde está su papá. Saben que salió a buscar trabajo y no volvió, pero lo estamos esperando”, señalaron familiares.