Aunque refiere que debido a que los salarios no son muy altos, su satisfacción más grande es que: “de este trabajo he sacado a mis hijos adelante, yo sola gracias a Dios”.

La responsabilidad del deber cumplido para rendir resultados ante el patrón, señaló que a la par de sus hijos son las razones que no le han permitido rendirse, ya que solo falta cuando la falta de salud lo impide.

Por lo que ante el cuestionamiento de cómo celebra cada 10 de mayo expresa: “trabajando mijo, no hay celebración para mi trabajo, porque no hay descanso”.

“Nomás descanso yo el 25 de diciembre, el día 1 de enero y el viernes de Semana Santa, nomás, con todo y domingos”, informó.

A pesar del machismo que suele presentarse en las actividades primarias, para Abigail, como es mejor conocida, no fue esta una dificultad, sino el no contar con alguien que cuidara a sus hijos cuando salía a trabajar al campo ya que no existían las guarderías.

“Cuando mis hijos estuvieron chiquitos pues sí batallaba yo porque no tenía donde dejarlos para irme a trabajar al campo, nada más les dejaba la comida lista”, dijo.

Otra de sus luchas como madre, fue el fundar la colonia donde vive para de esta forma poder brindarles a sus hijos un hogar.

Mencionó que a todos sus hijos los ha llevado al campo a trabajar pero siempre se ha esforzado para que ellos sean profesionistas en las carreras que han escogido, siempre respetando la decisión de cada uno de ellos.

Pese a las dificultades que ha tenido que enfrentar, manifiesta que ella ha sido feliz siempre trabajando en el campo.