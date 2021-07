Acusan al Gobierno de Escuinapa de no apoyar a empleados enfermos de Covid-19

ESCUINAPA._ Familiares acusan que empleados del Ayuntamiento de Escuinapa están enfrentando la enfermedad de Covid-19 solos, sin que el Gobierno municipal les otorgue los recursos económicos para garantizar su salud bajo el argumento de que no hay.

“Son muchos casos de empleados del Ayuntamiento enfermos, pero lo que nos dicen que Tesorería no puede pagar eso, que no hay dinero y esos son gastos que tenemos que enfrentar nosotros, si ellos tuvieran IMSS o ISSSTE lo entendemos, pero la responsabilidad es del Patrón, que nos ha dejado solos”, expresó uno de los familiares afectados.

Serían más de cinco casos de empleados del DIF y la Comuna los que están infectados, y más de dos casos son de empleados que tienen un estado de salud delicado.

El gasto al día puede ser de más de 2 mil pesos, sin contar una empleada que está delicada fuera de la ciudad y que se le está pidiendo un medicamento con un costo de entre 17 y 18 mil pesos.

“La familia de Hilda ya no tiene dinero, están pidiendo ayuda de la gente, pero el Doctor Soto (Alcalde Emmett Soto Grave), la presidenta de DIF, ni la directora han contestado los mensajes, solo dicen que no hay dinero, o sea que el empleado que no tenga familia o no tenga dinero ¿lo van a dejar morirse? Es una administración pública insensible”, dijo otro de los familiares.

Además de no darles lo del tratamiento, con el supuesto de que no hay recursos, acusaron que no hay ni siquiera una atención de parte de las autoridades, ni siquiera se acercan para saber cómo están sus empleados, como la van pasando o si tiene necesidad de un médico internista para que mínimamente se les otorgue un tratamiento certero.

“El Doctor Soto es médico internista, mínimo debería ponerse a la orden, de verdad es desesperante no tener dinero para las medicinas y es decepcionante que tu jefe, al que apoyas, ni siquiera quiere saber cómo te encuentras”, señaló otra de las personas.

Manifestaron que la misma situación padecen los agentes de Policía Municipal y de Transito, que han tenido que costear su tratamiento de Covid-19 ellos mismos, pues la respuesta de Tesorería es que no hay dinero para darles y que se compruebe ese gasto.