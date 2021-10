$!Acusan desinterés de Emmet Soto Grave en diálogo con trabajadores de la Jumapae

ESCUINAPA. _El Alcalde Emmett Soto Grave se ha negado al diálogo con los trabajadores, por lo que este se ha agotado, manifestó el secretario general de la Jumapae, Diego Armando Rincones Altamirano.

“El diálogo está agotado, en estos días de huelga el Presidente Emmett Soto se ha negado a acercarse, no ha acudido a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no ha tenido interés, ya lo que queremos es solución no diálogo, porque de eso no viven nuestras familias”, dijo.

Tienen 23 días fuera de la paramunicipal, en esos días el Alcalde solo ha enviado mensajes a través de otros dirigentes, como Jaime Lizárraga Rojas, secretario del Sindicato del Ayuntamiento, a quien le encargó que los acercara a Presidencia.

Quiere una reunión donde no esté el abogado de los trabajadores, pero no es la forma en que se pueden resolver las cosas, indicó, menos enviando mensajes con alguien que no tiene injerencia en el tema, pues los problemas que presenta su organización, no las tiene el sindicato del Ayuntamiento.

“A las tres pláticas no se presentó ni el Presidente, le dijeron al Gerente (Geovanni Saracco) que fuera el Presidente (al Tribunal de Conciliación y Arbitraje), no acudió, ya queremos que si mandan representante vengan al plantón, nosotros no tenemos que ir a ningún lugar, los acuerdos deben ser públicos”, dijo.

El dirigente señaló que no pueden creer en la palabra del Alcalde, ni del secretario del Ayuntamiento Saúl Acosta Alemán, cuando después de un primer plantón hace unos meses, se comprometió a que tendrían solución en las faltas de sus salarios, en las demandas respecto al actuar del gerente Geovanni Saracco.

Lamentablemente el problema persistió, la falta de salarios continuó, no se ha cumplido con el pago de aguinaldos y a algunos trabajadores sí se les está pagando, no hay un trato equitativo, informó.

Rincones Altamirano pidió a la ciudadanía entender su lucha, pues tampoco se ha dejado de atender las necesidades de la población pese a las huelgas, se traen 12 personas de guardia trabajando en labores de desazolve.