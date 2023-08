La falla que se presentó el sábado y que pudo resolverse hasta este lunes al tener el material necesario para ello, quedó concluida esta tarde y esperan que la situación de suministro de agua potable quede regularizado el día de mañana martes, indicó.

Ya que los equipos ya fueron prendidos esta tarde, ahora solo resta esperar que no se presenten ‘bajones de energía’ en los equipos como ha ocurrido en los últimos 15 días y esto origina que no se almacene agua en el tinaco principal, pues este amanece vacío y no hay presión para llegar a diversas colonias.