Alcaldesa de Escuinapa acudirá a a CDMX a la marcha de AMLO

ESCUINAPA. _ La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez acudirá a la marcha convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México este 27 de noviembre, informó.

“Estoy invitada junto con todos los Presidentes Municipales, sí quiero asistir en apoyo al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que está convocando, vamos a acompañarlo”, dijo la edil.

- ¿Presidenta, está de acuerdo con las políticas públicas que está manejando el Presidente AMLO?

Mientras que las políticas públicas sean en beneficio de la ciudadanía, creo que todos estamos de acuerdo, en esos apoyos que están llegando y que sean primero los pobres.

Es mucho el apoyo que se otorga por programas federales y que se están sumando con el Gobernador Rubén Rocha Moya, que está ampliando programas a personas con discapacidad siendo ejemplo en el país, pues se estará otorgando a partir de 0 años hasta 65, dijo.

Manifestó que son muchos los beneficios que están llegando a los ciudadanos, por lo que está de acuerdo con el trabajo que ha realizado el Presidente AMLO.

La edil que llegó en alianza del Partido Sinaloense y Morena no respondió sobre si se mantiene en el PAS de la que también fue dirigente antes de ser candidata.

- ¿Se mantiene en el PAS o ya está en Morena?

Creo que no es necesario determinar o decir si estoy en tal partido, cuando estás trabajando en beneficio de los escuinapenses, tengo agradecimiento al maestro Cuén por la oportunidad que me dio de ser dirigente lo que no es fácil y luego candidata.

Hay un agradecimiento al Gobernador Rubén Rocha Moya por los beneficios que otorga al municipio, los apoyos y obras que llegan, su postura de trabajo no la definen las siglas de partidos, ni los colores pues cuando se llega a gobernar es para todos los ciudadanos, indicó.

“Llegas a ser gobernante, sin colores, sin partidos, tu ideal es trabajar bien y creo que lo hemos hecho, en 1 año de administración ha sido un gobierno con transparencia, con honestidad y con lo principal, cercanía con la ciudadanía”, puntualizó.