“Esperamos que esta administración tenga su sello personal, que se distinga por ser diferente de lo que se acaba de ir, esperamos una Alcaldesa con decisiones propios, esperamos no se dé desvió de recursos o mal uso de recursos para algún candidato”, dijo Ximena Moreno Sánchez.

En la misma tesitura se pronunció el regidor independiente Gabriel Astorga Ceja, quien además solicitó a la Alcaldesa su licencia como docente de una preparatoria de la UAS.

“Usted tiene un trabajo en la UAS, decirle si puede mostrar en la próxima sesión si pidió licencia, que la gente sepa, porque el tiempo como directora de Bienestar Social estuvo en la prepa, también me gustaría que tuviera esta administración su sello particular, que no le hayan dicho ‘ahí te encargo el changarro’, que haga cambios donde considere”, dijo el regidor.

Indicó que la responsabilidad que le dio el Congreso a ellos como regidores se los dio el pueblo en base a los votos que cada uno represento como proyecto en la pasada jornada electoral, por lo que se tiene que ser respetuosos en esta próxima elección.

“No queremos que aquí del Ayuntamiento se desvíen recursos, ni material en campaña...que gane quien tenga mayoría de votos pero que sea tiro derecho, con suelo parejo para todos, que no haya predilección”, dijo.

La Alcaldesa Xochilquetzal Ramos Melchor indicó que viene a sumar al Cabildo, siendo respetuosa de todo el proceso que se avecina.

“Esta nueva encomienda (como Presidenta) trae sello propio, vengo a sumarme al Ayuntamiento, a los trabajos de Cabildo, espero que todos jalemos para el mismo lado que es el bienestar de los escuinapenses”, señaló a regidores.