Alcaldesa de Escuinapa en espera de que ex Presidente de Desarrollo Económico municipal desista de su renuncia

ESCUINAPA. _ La Alcaldesa de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez, no ha nombrado a un nuevo director de Desarrollo Económico en espera de que Jorge Rivera Aguilar, quien presentó su renuncia el pasado 11 de noviembre por motivos personales, regrese al puesto, aunque el ex funcionario ratificó que no regresará.

“Estoy en espera (de que regrese) ojalá lo tengamos de nuevo con nosotros, es un joven participativo, dinámico, trabajador, es un joven que puede crecer mucho, no he nombrado a nadie, si él determina que no regresa, veremos quién estará al frente”, dijo la mañana de este jueves la Alcaldesa.

Dijo que esperará unos días para saber la decisión que asuma el ex funcionario, pues cuando se fue argumento que acababa de fallecer un familiar.

Dejé el cargo porque llegué con mi pareja

y con ella me voy: Rivera Aguilar

El exfuncionario Jorge Rivera Aguilar manifestó que no regresará a la dirección de Desarrollo Económico de Escuinapa.

“Ya tomé la decisión el pasado 11 de noviembre, me retiré de mi cargo, me uní a una persona que es mi pareja, fue una decisión mía, pero si es por mi pareja el ex Presidente de DIF, nos sumamos a un proyecto juntos y juntos nos vamos”, dijo el hoy ex funcionario en los pasillos del Ayuntamiento la mañana de este jueves.

La decisión asumida dijo que fue de manera personal y definida el pasado 11 de noviembre, día en que que cesaron de su cargo honorario como presidente de DIF a Alberto Vásquez Guzmán.

Informó que su participación en la administración pública de García Sánchez fue debido a que lo convenció Vásquez Guzmán de sumarse a este equipo de trabajo, que inicio en noviembre del 2021.

Rivera Aguilar considera que dejó una ‘semilla sembrada’ como director de Desarrollo Económico, pero no regresará a esta administración pública, pues ha decidido emprender de nuevo en sus negocios y se siente tranquilo estando fuera de la función pública.

Afuera de lo que fue su oficina en el Ayuntamiento, Rivera Aguilar señaló que su relación personal con la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez es buena, que no queda mal y ahora se tiene que seguir trabajando por proyectos que beneficien al municipio desde el ámbito empresarial.