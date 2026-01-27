Alistan operativo de seguridad para la Feria del Ostión 2026 en Celestino Gazca

LA CRUZ, Elota._ A tres días de que se lleve a cabo la tradicional Feria del Ostión en Celestino Gazca, en su octava edición, autoridades de los tres niveles de gobierno afinan detalles del operativo de seguridad que se implementará para salvaguardar el orden y la tranquilidad durante los dos días del evento.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Hipólito Dorantes Breceda, informó que el operativo se desarrollará los días 31 de enero y 1 de febrero, con la participación de elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como cuerpos de auxilio como Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil.

Detalló que durante la reunión sostenida la mañana de este martes con autoridades de seguridad, se acordó la instalación de puntos de control, recorridos permanentes dentro del evento, vigilancia en el poblado y sus inmediaciones, así como presencia en la maxipista Culiacán–Mazatlán.

Asimismo, se reforzarán las acciones de proximidad social para fortalecer el vínculo entre ciudadanía y gobierno.Se contará además con puntos de atención donde la ciudadanía podrá acercarse ante cualquier situación, así como módulos de atención médica por parte de los cuerpos de auxilio.

”La intención es salvaguardar la integridad física de los Elotenses y de los visitantes que vamos a tener foráneos. Recordemos que es un evento que gracias a Dios hace una concentración masiva de gente, tanto locales como turistas, y esto viene a detonar la economía del municipio, y lo que nosotros debemos ofrecerles son las medidas de seguridad pertinentes”, mencionó.

Finalmente, el funcionario municipal invitó a la ciudadanía a asistir y disfrutar de esta tradicional fiesta de la región en un ambiente totalmente familiar.