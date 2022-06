$!Alumnos de Secundaria de Escuinapa ‘azotan’ en jornada de vacunación por altas temperaturas

“Es logística de la SEPyC la que se tiene, nosotros solo venimos a traer las vacunas, sí tuvimos que solicitar equipo médico y al doctor Yzábal (Jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria) personal para vacunar, porque son muchas las personas que vinieron hoy, ayer (miércoles) nos sobraron dosis en la SNTE que fue la primera sede”, dijo personal de Bienestar Social.

Estos temas debió haberlos resuelto la SEPyC quien determinó las sedes de vacunación, así como los días y de la Supervisión Baluarte-Cañas solo acudió una persona.

“A nosotros nos dijeron que solo era la vacunación para alumnos de esta secundaria, no externos y los padres de familia con toda la razón estaban molestos, no se les dejó pasar porque no teníamos indicaciones, hasta que vino Protección Civil debido a una queja”, dijo uno de los profesores de la institución.

“Hicimos filas por horas, pero no hemos salido porque nos dicen que primero son los de la Secundaria Federal los que serán vacunados, después será una fila de estudiantes externos, creo que deberían preparar mejor las jornadas de vacunación”, dijo una madre de familia que salía del lugar a las 12:00 horas.

La jornada de vacunación para ellos fue un caos, porque no había información precisa, a esta sede acudieron alumnos de primarias, comunidades, colegios y la Secundaria Nueva Creación, que no entró dentro de las sedes de vacunación.

Hasta después de mediodía se habían aplicado más de 500 de las mil dosis que se tienen programadas, el miércoles eran las mismas dosis para aplicar en la SNTE, pero quedaron 200 dosis sin aplicarse porque no fueron menores estudiantes externos a la institución.